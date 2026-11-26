Franco Colapinto se volvió viral por una insólita situación. El piloto argentino fue filmado por una influencer viajando en un vuelo de línea y con su casco en la mano. Por eso, en la previa de la cita en Qatar de este fin de semana, explicó los motivos detrás de aquella situación.

Con su habitual tono relajado y espontáneo, el pilarense reveló que decidió llevar el casco con él durante el vuelo para no pagar el exceso de equipaje ni que le manipulen un objeto vital para su trabajo.

“Si lo despacho, me lo rompen, le rayan la pintura, te rompen el alerón de atrás o de adelante, entonces no podes despacharlo”, manifestó el corredor de Alpine, entre risas, en diálogo con ESPN. “Voy con tres cosas y no me dejan pasar... Por eso pasé con el casco puesto y después me lo saqué”, agregó.

Enseguida, Colapinto contó los malabares que tuvo que hacer para poder abordar con todas sus pertenencias y la ayuda que recibió de sus compatriotas. “Les pedí a los argentinos que estaban en mi fila si me podían llevar la matera, pero no podían porque ya tenían otras dos cosas. Entonces hicimos fuerza, movimos y sacamos cosas y metieron todo dentro de su valija”, recordó y añadió que “otro argentino llevó la funda del casco”.

“En todo el avión iban partes mías. Por la fila 10 un par de cosas, en la fila 20 otras”, indicó el corredor de Alpine, quien ya había sido filmada viajando en clase turista en la previa del Gran Premio de Hungría del año pasado. Por último, el argentino dejó una breve reflexión sobre su experiencia a modo de chiste. “Si quieren tips para los aeropuertos, háblenme”, concluyó.

Colapinto ya se encuentra en Qatar, más precisamente en el Circuito Internacional de Lusail, en donde se disputará la anteúltima fecha del campeonato mundial de la F1. Tras el Media Day que se llevó a cabo este jueves, el pilarense saldrá a pista mañana para las dos primeras prácticas libres. El sábado la actividad iniciará con la última sesión de entrenamientos, seguida de la clasificación para la carrera del domingo, que se largará a las 13.

Fuente: TyC Sports