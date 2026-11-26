La Policía de Bahía Blanca inició un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Ingrid Estefanía Suazo Manuncura, una adolescente de 13 años, que se ausentó de su domicilio el pasado martes 24 de noviembre y desde entonces su familia desconoce dónde se encuentra.

La denuncia fue presentada este jueves, ante personal de la Comisaría Cuarta. La menor se retiró de su vivienda ubicada en Rivadavia 3258 sin que existiera una discusión previa y no volvió a comunicarse con sus familiares.

Ingrid es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca y cabello corto de color negro. Además, posee un tatuaje en el cuello y un piercing en la mejilla.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean gris, una campera del mismo color y zapatillas grises. De acuerdo con la información aportada por la familia, la adolescente no cuenta con teléfono celular, tarjeta SUBE ni dinero.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.