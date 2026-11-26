La región
Internaron de urgencia al intendente de Guaminí
Será sometido a una intervención quirúrgica.
El intendente de Guaminí, José Augusto Nobre, fue internado de urgencia luego de presentar una inflamación de la vesícula biliar, que requerirá una intervención quirúrgica, según informó el Municipio de esa localidad a través de un comunicado.
La emergencia médica se presentó el miércoles y oficialmente se conoció el parte médico este jueves. El funcionario se encuentra en la ciudad de Trenque Lauquen donde fue evaluado y se determinó la necesidad de una operación que se realizaría tras una revisión de otras patologías.
"El equipo médico decidió posponer la intervención quirúrgica inicialmente prevista, a fin de descartar posibles patologías hepáticas asociadas. Al momento, se encuentra clínicamente estable", indicaron desde la Municipalidad de Guaminí.
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