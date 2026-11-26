

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves, por dos tercios de los votos, un proyecto para regular las apuestas online, con restricciones publicitarias, controles de identidad y medidas contra la ludopatía. La iniciativa obtuvo media sanción tras una negociación entre el oficialismo y la oposición, y pasó al Senado bonaerense.

El debate había fracasado durante la madrugada, cuando los bloques opositores se negaron a acompañar un dictamen que aseguraban no haber podido leer. Horas después se alcanzó un texto unificado.

Entre las principales disposiciones figura el reconocimiento de las apuestas compulsivas como un problema de salud pública. Las plataformas deberán verificar la identidad mediante reconocimiento facial con prueba de vida al registrarse, ingresar y retirar fondos. También deberán impedir operaciones con cuentas de terceros.

El proyecto dispone el cierre automático de las sesiones después de 60 minutos consecutivos, con una pausa obligatoria de una hora. Para apuestas en vivo, el límite será de 180 minutos. Además, establece alertas sobre tiempo de uso y dinero apostado, y mecanismos de autoexclusión.

En materia publicitaria, se prohíben los bonos de bienvenida, anuncios dirigidos a menores, promociones con deportistas o famosos y cartelería en estadios. Las campañas requerirán autorización provincial y deberán incluir la advertencia “Apostar no es un juego”.

La iniciativa crea un fondo para prevención y tratamiento de la ciberludopatía, financiado con aportes de las empresas equivalentes a sus inversiones publicitarias. El 70% se distribuirá entre municipios y el 30% quedará a cargo de la Provincia.

También prevé sanciones severas para operadores que permitan apostar a menores, fiscalías especializadas para perseguir el juego ilegal y la posibilidad de bloquear sitios clandestinos por orden judicial.

Aunque hubo respaldo general, legisladores opositores cuestionaron la creación de fiscalías, la distribución de fondos y los tiempos del debate. El diputado del PRO Fernando Rovello advirtió que, según autoridades provinciales, el 80% del juego en territorio bonaerense sería clandestino.

El texto deberá superar ahora el tratamiento en el Senado para convertirse en ley.

Con información de Infobae