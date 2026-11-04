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Colapinto manejó un Renault 6 por las calles de San Pablo
El piloto se encontró con un grupo de fanáticos de Santa Fe que llegaron en el icónico auto.
Franco Colapinto manejó un Renault 6 ploteado con la bandera argentina y brasileña por las calles de San Pablo, en la previa de la próxima fecha de la Fórmula 1.
El piloto se encontró con un grupo de fanáticos oriundos de Esperanza, Santa Fe, que arribó a Brasil con un vehículo ploteado con las banderas argentina y brasileña, los colores de la escudería francesa. "Vamos, nene" y "Brasil 2026" eran algunas de las inscripciones en el auto.
Colapinto incluso subió y manejó el Renault 6. "Cosa de locos esto... ¿Y la radio no arranca?", expresó el piloto de Alpine, que se divirtió como sus hinchas en las calles de San Pablo.
La cámara onboard de la Alpineta funciona mejor que el F1 jajajajjajajaj https://t.co/uWMLvzvxtF— Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) November 4, 2026
El pilarense dejó en claro que Brasil es una de las fechas que más espera en el calendario de la Fórmula 1. "Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, que es uno de los mejores circuitos de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera", expresó hace unos días.
El piloto de Alpine buscará dejar atrás la dura penalización en el GP de México (pasó de octavo a 15°) y luchará por sumar puntos en el GP de Brasil, que se correrá en Interlagos este domingo desde las 14.
Fuente: TyC Sports
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