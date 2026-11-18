

El Gobierno dio marcha atrás y elimina el sistema de colectoras del proyecto de Reforma Electoral, que suspende las PASO para 2027. Lo anunció Patricia Bullrich en el arranque de la segunda reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Acto seguido, los senadores pasaron a un nuevo cuarto intermedio para terminar de retocar el texto.

"En relación con la discusión que tuvimos ayer y las observaciones de cambios en el sistema electoral hemos estado analizando, consultando y hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones", anunció Bullrich.

En busca de los votos para suspender las PASO, el oficialismo había puesto sobre la mesa de negociación con los gobernadores radicales la posibilidad de habilitar colectoras detrás de un mismo candidato presidencial. Como una forma para, en algunos distritos que no haya acuerdo, las listas de legisladores nacionales puedan competir bajo el paraguas de Javier Milei.

Sin embargo, la idea que ayudaba a tender puentes con algunos, hizo implosionar los acuerdos con otros, como el PRO, que tiene una postura histórica en contra de esa maniobra electoral y que temían que con este formato los dejen afuera.

Hoy el partido amarillo celebró la noticia. "Durante nuestro gobierno las eliminamos y hoy volvimos a sostener esa misma posición", publicaron.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en abril solo planteaba un sistema de “adhesiones”. Establecía que los espacios distritales que no tenían candidatos nacionales podrían adherir aunque no lleven el mismo nombre "apareciendo en una misma franja de la boleta única" y lo mismo podrían hacer los partidos nacionales que no compitan en alguna categoría local.

Finalmente no quedó nada de eso. "Decidimos dejar el sistema D’Hondt, de representación proporcional que históricamente caracteriza al sistema electoral argentino", sentenció Bullrich.

El dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales (gobernadores, legisladores provinciales, etc) puedan votarse en la boleta única nacional cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.

En cuanto a la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación en vez de eliminarla por completo y que cada partido se pague su publicidad con lo que recaude, se mantiene pero la reducen. "Si bien es invasiva, hemos decidido mantenerla al 50 % es decir vamos a tener la mitad de avisos en radio y televisión "

Además, modifican el artículo 71 del Código Electoral para eliminar la veda comercial, es decir las restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales.

También proponen terminar con la veda en los medios. "Con las redes sociales no tiene sentido. Fingimos que no hablamos y terminamos hablando encriptado", dijo Bullrich.

Por otra parte, el Gobierno también modificó el ítem de financiamiento de privados a los partidos políticos. El proyecto original elevaba del 2% al 35% el tope máximo que un único individuo o empresa puede aportar. En el dictamen se mantendrá el tope actual del 2 %.

Fuente: Clarín