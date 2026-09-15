Noticias A
Se reactiva la reforma electoral: las PASO y Ficha Limpia vuelven al centro del debate
El oficialismo retoma la discusión en el Senado, aunque todavía no cuenta con los votos necesarios para llevar los proyectos al recinto.
El Gobierno buscará reactivar este martes en el Senado el debate por la reforma electoral, una iniciativa que tiene como uno de sus principales objetivos eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que todavía no cuenta con los respaldos necesarios para ser aprobada.
La discusión se retomará desde las 15.30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador de La Libertad Avanza Agustín Coto.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone eliminar definitivamente las PASO nacionales y dejar en manos de los partidos y alianzas la forma de seleccionar a sus candidatos.
Sin embargo, ese punto es el que mayores dificultades genera en la negociación. Para modificar el régimen electoral se requiere la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
Ante la falta de acuerdos, el oficialismo amplió el temario e incorporó propuestas impulsadas por bloques aliados.
Una de ellas es el proyecto de Ficha Limpia presentado por senadores del PRO, que busca impedir que puedan ser candidatos quienes tengan determinadas condenas confirmadas por delitos vinculados con la administración pública.
También ingresará en la discusión una iniciativa de la senadora chubutense Edith Terenzi para mantener las PASO pero convertirlas en optativas, eliminando la obligación de concurrir a votar en las internas partidarias.
Esa posibilidad, al igual que una eventual suspensión de las primarias únicamente para las elecciones de 2027, aparece entre las alternativas frente a la resistencia que genera la eliminación definitiva del sistema.
La reforma que impulsa la Casa Rosada incluye además modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, cambios en la Boleta Única de Papel y mayores exigencias para que las agrupaciones mantengan su personería jurídica.
También propone revisar la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y otros aspectos del funcionamiento del sistema político.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para intentar acercarse a los votos necesarios. Dentro del PRO y la UCR tampoco existe una posición uniforme sobre qué hacer con las PASO.
El debate ganó urgencia en las últimas semanas después de que la Cámara Nacional Electoral advirtiera al Congreso sobre la necesidad de definir con suficiente anticipación cualquier modificación que vaya a aplicarse en los comicios nacionales de 2027.
La discusión de este martes será, por lo tanto, un nuevo intento por acercar posiciones en una reforma que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que avance el próximo calendario electoral.
Malvinas: el gobierno presentará nuevas denuncias contra petroleras
Insólito: un exarquero de Villa Mitre debutó como delantero en el Federal A
EEUU reconoció por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio
L-Gante, afuera de MasterChef y complicado por una nueva causa
Sony anunció que aún no hay fecha para el lanzamiento de la PlayStation 6
Más Leídas
-
Noticias B18 horas ago
Investigan la muerte de un camionero de 26 años
-
Noticias B24 horas ago
"La vida de una persona no vale ocho años": reclamo de justicia por Cristian Lucero
-
Noticias B19 horas ago
Todo preparado en Villa Bordeu para una nueva edición de la tradicional Exposición Rural
-
La región22 horas ago
Ya tiene fecha el juicio contra el exconcejal de Tornquist acusado de abusar de menores
-
Noticias B5 horas ago
Hallan restos del "juego de la copa" en el predio del Museo de Stroeder
-
Noticias A4 horas ago
Villa Muñiz: robó una botella de whisky, escapó bebiéndola y terminó detenido
-
Noticias B7 horas ago
El Gobierno define feriados y asuetos por la visita del papa León XIV
-
Deportes24 horas ago
Vuelve la Scaloneta: tres amistosos en Argentina a fines de septiembre