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Casi el 70% de las compras en supermercados se paga con tarjetas de crédito y débito
El último informe del Indec reveló que el crédito concentra el 43% de la facturación de las grandes cadenas. Mientras tanto, las ventas registraron una caída interanual del 3,7%.
Casi 7 de cada 10 pesos que se gastan en los supermercados argentinos se pagan con tarjetas de crédito o débito, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes a agosto de este año.
El relevamiento oficial indica que ambos medios de pago concentraron el 66,9% de la facturación total, que durante ese mes alcanzó los 2,6 billones de pesos.
Las tarjetas de crédito encabezaron las operaciones, con compras por $1.125.612 millones, equivalentes al 43% de las ventas. En comparación con agosto de 2025, el monto facturado mediante esta modalidad registró un incremento nominal del 18,6%.
En segundo lugar se ubicaron las tarjetas de débito, que representaron el 23,9% de la facturación, con operaciones por $625.010 millones. En este caso, el crecimiento nominal interanual fue del 14%.
Por su parte, el efectivo explicó apenas el 17% de las ventas, con un total de $443.756 millones, aunque registró un aumento del 35,2% respecto del mismo mes del año pasado.
Los medios de pago alternativos, entre los que se encuentran las billeteras virtuales, los códigos QR, los vales y las tarjetas de regalo, concentraron el 16,1% de la facturación, con operaciones por $422.551 millones.
Este último segmento fue el que mostró el mayor crecimiento nominal interanual, con una suba del 50,2%.
Las ventas siguen en caída
A pesar del incremento de los montos facturados, los datos oficiales muestran que el consumo en los supermercados continúa sin recuperarse.
Durante agosto, las ventas medidas a precios constantes registraron una caída del 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que frente a julio retrocedieron un 0,8%.
De esta manera, las grandes cadenas acumularon una contracción real del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026.
Las cifras reflejan que, mientras las tarjetas y los medios electrónicos concentran la mayor parte de las operaciones, el aumento de la facturación en pesos no se traduce en un crecimiento del volumen de productos vendidos.
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