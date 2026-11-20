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Preocupante informe de UNICEF: el 41% de las familias con chicos no llega a fin de mes
Un informe reveló que 2,7 millones de familias no pueden afrontar sus gastos habituales. Crecieron el endeudamiento y las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y atención médica.
El 41% de los hogares argentinos con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos mensuales con los ingresos que percibe, una situación que afecta a aproximadamente 2,7 millones de familias, según un nuevo informe de UNICEF Argentina.
El dato representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando el 31% de los hogares atravesaba esa situación. Los resultados corresponden a la décima edición de la Encuesta Rápida, realizada en septiembre de 2026 sobre una muestra de 1.865 hogares de todo el país.
De acuerdo con el relevamiento, que publica Infobae, el 43% de las familias dejó de comprar alimentos por falta de dinero, frente al 29% registrado el año pasado. Además, en el 12% de los hogares se redujeron las porciones de comida destinadas a niños y adolescentes.
Las dificultades económicas también impactaron sobre la salud: el 36% de los hogares postergó consultas médicas u odontológicas por falta de recursos, mientras que el 21% dejó de comprar medicamentos.
Otro de los indicadores preocupantes es el endeudamiento. La mitad de los hogares con chicos tiene al menos una deuda, y entre las familias endeudadas, el 42% recurrió al crédito para comprar alimentos y el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda.
El deterioro también se refleja en los niveles de pobreza infantil. Según los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el 45,2% de los niños argentinos vive en situación de pobreza, lo que representa más de 5,3 millones de personas.
La situación resulta especialmente compleja entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el 57% manifestó que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos habituales.
Desde UNICEF advirtieron que el deterioro económico obliga a las familias a restringir consumos esenciales, buscar ingresos adicionales y recurrir al endeudamiento.
En ese contexto, el representante del organismo en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de ingresos para los hogares más vulnerables.
El informe también reveló que el 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota alimentaria para sus hijos no percibe ese dinero, una proporción que asciende al 68% si se incluyen los pagos irregulares.
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