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Con fondos propios, la UNS respaldará a docentes que perdieron sus becas del Conicet
La Universidad implementó un programa extraordinario de asistencia económica que alcanzará a 11 investigadores. La medida se extenderá durante 6 meses y será financiada con recursos propios.
La Universidad Nacional del Sur puso en marcha un programa extraordinario de asistencia económica destinado a 11 docentes de la institución cuyas becas posdoctorales del Conicet finalizaron el pasado 31 de julio.
La iniciativa, impulsada por el Rectorado y avalada por el Consejo Superior Universitario, contempla complementar los salarios docentes de los profesionales hasta garantizarles un ingreso mensual de $1.500.000 durante 6 meses.
Los investigadores están a la espera de los resultados de las evaluaciones correspondientes a sus postulaciones para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del organismo nacional.
Según informó la UNS a través de su portal institucional Enfoque U, históricamente el Conicet prorrogaba las becas hasta resolver esas solicitudes, algo que no ocurrió en esta oportunidad. “Nuestra prioridad central fue proteger el capital humano más joven y talentoso de esta universidad”, expresó el rector Daniel Vega.
El objetivo de la medida es evitar que las dificultades económicas comprometan la continuidad de las investigaciones y que los profesionales deban abandonar sus carreras científicas o emigrar al exterior.
Vega manifestó su preocupación por la incertidumbre presupuestaria, las demoras en las convocatorias y la retracción del sistema científico nacional.
Los 11 beneficiarios cumplen funciones docentes en los departamentos de Física; Biología, Bioquímica y Farmacia; Geología; Humanidades; Economía; Agronomía; Ingeniería Química y Química.
Con esta iniciativa, la Universidad busca preservar los recursos humanos especializados que formó durante años y garantizar la continuidad de proyectos de investigación considerados estratégicos para la institución.
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