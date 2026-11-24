Flor de la V rompió el silencio después de la polémica que se desató por el anuncio del final de “Los Profesionales” y explicó cómo fueron las circunstancias que la llevaron a comunicar la noticia al aire sin que sus panelistas estuvieran al tanto. En un móvil con LAM (América), la conductora defendió su accionar, negó cualquier intención de perjudicar a sus compañeros y manifestó su malestar por los cuestionamientos que recibió: “Todo lo que yo haga va a quedar mal”.

La conductora reconoció que el viernes había sido una jornada especialmente difícil porque no esperaba que el ciclo llegara a su fin. Según contó, todavía tenía un año más de contrato con El Nueve y durante todo 2026 había intentado recuperar el horario que tenía anteriormente, de 13.30 a 14. “Estuve luchando todo el año, yendo a hablar para que me vuelvan a poner mi horario”, explicó.

Además, reveló que estaba organizando sus vacaciones cuando recibió la noticia de que el canal había sido comprado por Mandarina y que su horario ya estaba comprometido. “La verdad es que tengo un horario por contrato también (...), así que en última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario porque, la verdad es que a mí me perjudicó el cambio de horario. Yo tenía un promedio mucho mejor el año anterior (...) y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido, ni que elegí ni nada”, señaló De la Ve.

“Me dicen: ‘Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales’. Así, ni más ni menos”, relató sobre el momento en que le comunicaron la decisión.

Fuente: Ciudad Magazine