El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 ingresó en su etapa de definición con los octavos de final en marcha y 16 equipos buscando meterse en la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Cuartos Liga Argentina 2026: cuándo se juegan, fecha y los cruces

Instituto vs. River | Estadio Monumental Presidente Perón

Vélez vs. Independiente | Estadio José Amalfitani

Rosario Central vs. Barracas Central | Estadio Gigante de Arroyito

Boca/Independiente Rivadavia vs. Gimnasia

Todos los cruces de cuartos de final se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre.

Fechas de los playoffs del Clausura 2026 y cómo se juegan

El calendario

Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

El formato

Los cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.

En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.

El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.

Fuente: TyC