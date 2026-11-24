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A falta de un partido, así están los cruces del Clausura
El segundo torneo del año del fútbol define los clasificados a cuartos de final. Enterate como quedaron los emparejamientos.
El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 ingresó en su etapa de definición con los octavos de final en marcha y 16 equipos buscando meterse en la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.
Cuartos Liga Argentina 2026: cuándo se juegan, fecha y los cruces
- Instituto vs. River | Estadio Monumental Presidente Perón
- Vélez vs. Independiente | Estadio José Amalfitani
- Rosario Central vs. Barracas Central | Estadio Gigante de Arroyito
- Boca/Independiente Rivadavia vs. Gimnasia
Todos los cruces de cuartos de final se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre.
Fechas de los playoffs del Clausura 2026 y cómo se juegan
El calendario
- Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
El formato
- Los cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.
- En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.
- El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.
Fuente: TyC
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