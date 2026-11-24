Espectáculos
Guido Kaczka se quebró al aire al anunciar la muerte de su mamá
El conductor contó cómo atravesó los últimos días junto a Susana, quien falleció el sábado tras luchar contra una larga enfermedad. Su conmovedora reflexión y la mención a Messi.
Guido Kaczka atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su mamá, Susana, y este lunes se mostró profundamente emocionado al comunicar la noticia en su programa radial No está todo dicho, que se emite por La 100.
El conductor explicó que durante las últimas semanas había asistido de manera intermitente a su trabajo para acompañar a su madre, quien permanecía internada en el Hospital Italiano como consecuencia de una prolongada enfermedad.
En medio de su angustia, Kaczka reconoció que su familia estaba al tanto de la gravedad del cuadro, aunque mantenía la esperanza de una recuperación. También admitió que deseaba que su mamá dejara de sufrir.
“¿Cómo puede ser así la vida?”, se preguntó el conductor, quien reflexionó sobre la impotencia que genera la pérdida de un ser querido y la imposibilidad de modificar determinadas circunstancias.
En otro tramo de su relato, sorprendió al mencionar a Lionel Messi y contó que pensar en el futbolista, quien también sufrió la pérdida de su padre, lo ayudó a afrontar este difícil momento.
Kaczka explicó que esa situación le permitió comprender que, independientemente de los logros personales y las posibilidades económicas de cada uno, hay circunstancias de la vida que resultan inevitables.
Con la voz quebrada, el conductor también compartió con sus compañeros y oyentes un texto que había encontrado en su teléfono celular, en el que se reflexiona sobre el amor, las pérdidas, el aprendizaje y la fortaleza para salir adelante ante las adversidades.
“Mi mamá me enseñó un montón de cosas”, expresó Kaczka, antes de reivindicar las enseñanzas que recibió de ella a lo largo de su vida y manifestar su voluntad de seguir aprendiendo junto a quienes lo acompañan diariamente en la radio.
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