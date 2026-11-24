La aspiradora es uno de los electrodomésticos más utilizados para la limpieza del hogar. Sin embargo, existen determinados residuos que, aunque parezcan inofensivos, pueden comprometer el funcionamiento del aparato y hasta representar un riesgo para la seguridad de quienes lo utilizan.

Las especialistas en limpieza Angela Brown y Maria Mooney, consultadas por el sitio especializado The Spruce, enumeraron 8 elementos que no deberían ingresar en una aspiradora convencional, según publicó Infobae.

Entre las principales consecuencias de estas prácticas se encuentran las obstrucciones, la pérdida de potencia de succión, las averías del motor y los accidentes eléctricos.

Los 8 residuos que se deben evitar

Líquidos: pueden provocar fallas eléctricas, deteriorar el motor y favorecer la aparición de moho. Se recomienda utilizar papel absorbente o trapos.

Cenizas y brasas: pueden conservar calor y desencadenar un incendio. Lo aconsejable es retirarlas con una pala metálica.

Vidrios rotos: las astillas pueden deteriorar los componentes internos. Es preferible utilizar guantes, escoba y pala.

Harina, talco y bicarbonato: sus partículas pueden saturar los filtros. Conviene barrerlos.

Restos de café: pueden atascar los conductos. Deben recogerse manualmente.

Maquillaje: los pigmentos pueden quedar en los accesorios y manchar otras superficies. Se recomienda barrer y luego pasar un trapo.

Objetos pequeños: monedas, clavos, botones y piezas de juguetes pueden perforar las bolsas o averiar el equipo.

Sustancias pegajosas: el pegamento y determinados alimentos pueden adherirse a los componentes. Es preferible retirarlos con un paño o una espátula adecuada.

Por otra parte, la organización británica Electrical Safety First recomienda consultar las instrucciones del fabricante y desconectar inmediatamente el electrodoméstico ante cualquier desperfecto u olor extraño.