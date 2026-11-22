Partidazo en el Monumental. River se juegaba el semestre y la posibilidad de clasificarse a la próxima Copa Libertadores ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Sin chances en el resto de las competiciones, el certamen local representa la última oportunidad del año para el equipo de Leonardo Ponzio, que necesita volver al máximo torneo continental después de una temporada de ausencia. Pero enfrente tenía a un Granate que no se la iba a hacer fácil...

La primera situación clara de la noche llegó antes de los 10 minutos y fue para el Millonario. Marcos Acuña ejecutó un tiro libre con precisión y lanzó un centro perfecto al segundo palo, donde Giovanni González bajó la pelota de cabeza. En el medio apareció Nicolás Otamendi, que ingresó sin marca, pero no logró conectar bien y desperdició una oportunidad inmejorable para abrir el marcador.

Poco después, River encontró la ventaja desde los 12 pasos. Izquierdoz cometió una infracción sobre Otamendi dentro del área y el árbitro sancionó penal. Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución, no falló y puso el 1-0 para el equipo de Ponzio, que consiguió destrabar el partido antes del primer cuarto de hora.

Sin embargo, Lanús no tardó en reaccionar. Cerca de la media hora, Peña Biafore anticipó un pase en una zona peligrosa y habilitó a Allan Wlk, que tuvo tiempo y espacio para definir, pero se encontró con una buena respuesta de Santiago Beltrán, quien logró contener el remate.

La advertencia no fue suficiente para River. Apenas dos minutos después, el Granate volvió a encontrar espacios en campo rival y esta vez no perdonó: Ramiro Carrera apareció para marcar el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro. Así, el equipo visitante consiguió reaccionar rápidamente y el partido se fue al descanso con el marcador igualado.

Cuando el Millonario se estaba quedando sin tiempo, Thiago Almada estrelló un tiro libre en el ángulo, pero apareció Tobias Andrada para tomar el rebote y poner el 2-1 en el marcador a 20 minutos del final.

A un minuto del final, Almada volvió a aparecer para concluir una buena contra de River y liquidar el partido. Un show del campeón del mundo. Figura en el Monumental.

Fuente: Olé