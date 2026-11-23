Instituto consiguió el último boleto para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo cordobés derrotó 2-1 a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes y será el próximo rival de River, que unas horas antes había superado 3-1 a Lanús en el Monumental.

La Gloria tuvo un comienzo ideal y golpeó prácticamente desde el vestuario. Cuando apenas habían transcurrido 53 segundos, Alex Luna aprovechó una pelota que quedó dentro del área después de una acción ofensiva y definió para establecer el 1-0. El conjunto dirigido por Diego Flores encontró rápidamente la ventaja y condicionó el desarrollo del encuentro.

A los 20 minutos llegó el segundo. Jeremías Lázaro desbordó por la derecha y envió un centro bajo que Facundo Suárez conectó dentro del área para ampliar la diferencia. Instituto parecía encaminar la clasificación, aunque la noche también empezó a dejarle malas noticias.

Lázaro debió abandonar el campo por una molestia física y, más tarde, Luna también pidió el cambio por una lesión muscular. Dos futbolistas importantes para el funcionamiento ofensivo de la Gloria terminaron fuera del encuentro y encendieron las alarmas de cara a los cuartos de final.

Huracán encontró una oportunidad para volver a meterse en partido a los 20 minutos del complemento. Después de un córner que la defensa local no consiguió despejar, Jordy Caicedo apareció de cabeza y marcó el descuento. El Globo se acercó en el resultado y obligó al conjunto cordobés a sostener la ventaja hasta el final.

Además, Instituto terminó con diez futbolistas por la expulsión de Giuliano Cerato, quien recibió la segunda tarjeta amarilla. Pese a las dificultades, consiguió conservar el 2-1 y selló su clasificación.

River, el próximo desafío de Instituto

Con este resultado, quedó confirmado el cruce de cuartos de final entre River e Instituto. El Millonario deberá viajar a Córdoba para visitar a la Gloria, que terminó primero en la Zona A con 34 puntos, mientras que el equipo de Núñez finalizó con 26 unidades en la Zona B.

El encuentro se disputará el próximo fin de semana, entre el 28 y el 29 de noviembre, con día y horario todavía pendientes de confirmación. Instituto tendrá la ventaja de la localía, pero también deberá seguir de cerca la evolución física de Luna y Lázaro, además de afrontar la baja de Cerato por suspensión.

Fuente: Perfil