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Con miles de visitantes y 250 expositores, cerró una nueva edición de la FISA
La tradicional muestra se desarrolló durante los 4 días del fin de semana largo, con una importante convocatoria de público y una variada propuesta comercial, productiva, gastronómica y recreativa.
Con una importante afluencia de público, culminó este lunes una nueva edición de la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios (FISA), que durante 4 jornadas convocó a miles de vecinos de Bahía Blanca y la región.
La exposición, organizada por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, contó con la participación de 250 expositores en el predio ferial ubicado en el kilómetro 9 del ex Camino Sesquicentenario.
Empresas, comercios, industrias, emprendedores e instituciones tuvieron la posibilidad de exhibir sus productos y servicios, en una edición que también contó con una fuerte presencia de municipios del sudoeste bonaerense.
Uno de los principales atractivos fue el sector gastronómico, donde se desarrollaron distintas actividades, entre ellas el Torneo de Asadores, demostraciones de cocina y degustaciones de productos regionales.
También hubo espectáculos musicales e infantiles, propuestas vinculadas con la tecnología, exhibiciones de vehículos y espacios destinados a la promoción de los destinos turísticos de la región.
El Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca también estuvieron presentes con sus respectivos stands, en los que ofrecieron distintas actividades interactivas para los visitantes.
En la previa de la inauguración, el titular de la Corporación del Comercio, Jorge “Corcho” Bonacorsi, había destacado el compromiso del sector empresarial y comercial con la muestra, al señalar que la cantidad de espacios ocupados había superado las expectativas de la organización.
“Nunca hubo tantos stands como ahora”, había asegurado Bonacorsi en diálogo con La Brújula 24.
La edición de este año tuvo, además, un significado especial, dado que el predio ferial había sido utilizado como centro de recepción y distribución de donaciones durante casi 60 días tras la inundación del 7 de marzo de 2025.
Si bien aún no se difundió una cifra oficial sobre la cantidad total de visitantes, la importante concurrencia durante el fin de semana largo volvió a ratificar a la FISA como uno de los principales encuentros comerciales y productivos de Bahía y la región.
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