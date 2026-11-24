El Municipio de Coronel Rosales anunció que, a partir de este martes 24 de noviembre, los contribuyentes del distrito podrán abonar la totalidad de las tasas municipales en 4 y 6 cuotas sin interés.

La iniciativa es el resultado de un acuerdo entre la comuna y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y estará destinada a quienes realicen los pagos con tarjetas de crédito de la entidad bancaria o vinculadas a la aplicación Cuenta DNI.

De esta manera, Coronel Rosales se convierte en el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en ofrecer esta modalidad de financiación.

Según indicaron desde la comuna, la medida busca brindar mayores facilidades a los vecinos para afrontar sus obligaciones tributarias en un contexto económico complejo.

Al respecto, el intendente Rodrigo Aristimuño destacó el trabajo conjunto con la entidad bancaria y agradeció a su presidente, Juan Cuattromo, y a su equipo por las gestiones que permitieron concretar la propuesta.

Por otra parte, el jefe comunal recordó que continúa vigente la Moratoria 2026, que contempla distintas alternativas y beneficios para aquellos contribuyentes que necesiten regularizar sus deudas municipales.

Desde el Municipio señalaron que estas herramientas apuntan no solo a aliviar la situación económica de los vecinos, sino también a garantizar los recursos necesarios para incorporar maquinaria y mejorar los servicios que se prestan en el distrito.