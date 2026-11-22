El Congreso se prepara para una semana de intensa actividad antes del cierre del período de sesiones ordinarias. La reforma política, el tratamiento del Presupuesto 2027 y la primera presentación de Diego Santilli como jefe de Gabinete marcarán una agenda cargada de debates y negociaciones entre el oficialismo y la oposición.

El miércoles, desde las 15, Santilli asistirá al Senado para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. El funcionario deberá responder más de 1.500 preguntas enviadas por los legisladores, por lo que se anticipa una exposición extensa en la Cámara que preside Victoria Villarruel.

La actividad continuará el jueves con el debate de la reforma política impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios presidenciales de 2027. El proyecto también incorpora Ficha Limpia, elimina la veda electoral y reduce a la mitad los espacios destinados a publicidad electoral. El oficialismo calcula que podría reunir alrededor de 40 votos para aprobarlo y enviarlo a Diputados.

Otro de los asuntos pendientes es la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía. El miércoles habrá un plenario de comisiones para analizar las iniciativas, con la intención de llevarlas al recinto al día siguiente. La discusión cobra especial importancia porque el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados perderá estado parlamentario el 30 de noviembre si no consigue avanzar.

Mientras tanto, en la Cámara baja, Martín Menem enfrenta el desafío de recomponer los acuerdos con sus aliados después del fracaso de la última sesión por falta de quorum. Los diputados de Provincias Unidas, vinculados a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, reclaman avances en el nuevo régimen de biocombustibles, una iniciativa que ya obtuvo aprobación en el Senado y que beneficiaría a Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, sectores del PRO bonaerense, encabezados por Cristian Ritondo, mantienen objeciones por su posible impacto sobre las pymes.

Las diferencias también alcanzan al reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura, donde Provincias Unidas busca quedarse con la cuarta representación correspondiente a Diputados. Esta disputa suma tensión a las conversaciones parlamentarias y complica la construcción de las mayorías que necesita La Libertad Avanza para avanzar con sus proyectos.

En ese escenario, la principal prioridad del oficialismo en Diputados será conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y enviarlo al Senado antes de que finalicen las sesiones ordinarias. Aunque Milei ya anunció una convocatoria a extraordinarias, el Gobierno pretende cerrar acuerdos durante los próximos días. Con varios frentes abiertos y aliados que exigen respuestas, el desenlace dependerá de las negociaciones políticas de último momento.

Con información de Ámbito