La Municipalidad aseguró que todos los gastos derivados del operativo de ingreso, limpieza y saneamiento del ex Centro de Compras, ubicado en Colón y Brown, serán cargados a los propietarios del inmueble, que permaneció abandonado durante aproximadamente 20 años.

Así lo confirmó la secretaria de Gobierno interina, Vanesa Arias, durante una entrevista en el programa Modo Sábado, de La Brújula 24, donde brindó detalles del proceso administrativo que permitió intervenir el edificio y se refirió a las alternativas que analiza el Ejecutivo para su recuperación.

"La resolución del Juzgado de Faltas que ordena el allanamiento y el decreto posterior que firmó el intendente para viabilizarlo documentan que todas las tareas que demanden este ingreso, este allanamiento, la posterior limpieza y saneamiento, se van a cargar en la partida de los propietarios del inmueble", afirmó.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que la intención del Municipio es que el costo de los trabajos no recaiga sobre los contribuyentes. "Está bueno dejar en claro que no va a implicar un gasto que van a tener que pagar los vecinos, los contribuyentes de nuestra ciudad. Lo van a pagar los propietarios del inmueble", sostuvo.

Once meses de gestiones y ninguna respuesta

Arias explicó que la intervención del edificio no fue una decisión improvisada, sino el resultado de un proceso administrativo que se extendió más de 11 meses y en el que participaron más de siete áreas municipales.

Según detalló, durante ese período se realizaron distintas actuaciones, notificaciones e intimaciones a los propietarios, sin obtener respuestas. "Durante los 11 meses que duró este proceso, nosotros no tuvimos ningún tipo de respuesta de los propietarios", aseguró.

La funcionaria señaló que recién después del ingreso municipal comenzaron a aparecer señales de colaboración de parte de los dueños.

De acuerdo con la información que maneja el Ejecutivo, los propietarios designaron representantes comerciales y legales en la ciudad para comenzar a abordar la situación.

Sin embargo, Arias expresó sus reparos sobre el momento en que se produjo ese cambio de actitud. "Resulta bastante sorpresivo que recién lo hayan hecho en esta instancia y que no hayan mostrado esa proactividad en ninguna de todas las instancias anteriores en las que se los convocó", cuestionó.

En ese marco, manifestó su expectativa de que la nueva predisposición se mantenga y permita avanzar hacia una recuperación del inmueble.

La expropiación no está en los planes inmediatos

Consultada sobre la posibilidad de que el Estado expropie el edificio para darle un nuevo destino, Arias aclaró que esa alternativa no se encuentra actualmente en evaluación. "No es una tarea sencilla", explicó, al señalar que el Municipio recién está avanzando en una etapa administrativa y todavía no existe claridad sobre las consecuencias y los próximos pasos del procedimiento.

La funcionaria sostuvo que el objetivo principal sigue siendo determinar la gravedad del deterioro, completar las tareas de saneamiento y generar las condiciones para recuperar el edificio. "La expropiación de ese lugar no es la primera instancia que se agota y no es un camino que no sea sin obstáculos, por lo tanto no es la medida que se está evaluando en este momento", afirmó.

También destacó que se trata de un inmueble histórico ubicado en una esquina emblemática del centro y expresó el deseo de que pueda ser recuperado de cara al Bicentenario de Bahía Blanca.

Un escenario más grave de lo esperado

La secretaria de Gobierno reconoció que las condiciones encontradas dentro del ex Centro de Compras superaron las previsiones iniciales de las autoridades municipales. "Si bien nos imaginábamos que tras 20 años de desidia y de abandono podíamos encontrarnos con una situación de riesgo en cuanto a la salubridad y la seguridad, tal vez no imaginábamos la gravedad del escenario en el interior del edificio", expresó.

Durante el operativo iniciado el jueves, los equipos municipales encontraron una importante acumulación de excrementos de palomas, animales muertos y residuos distribuidos en distintos sectores del inmueble.

El intendente Federico Susbielles había calificado el panorama como "dantesco" y advertido sobre un riesgo ambiental y sanitario de extrema gravedad.

Arias indicó que, durante las primeras 48 horas posteriores al ingreso, las autoridades continuaban evaluando el alcance de la contaminación y sus posibles consecuencias.

La intervención también contó con la participación de la Policía Ecológica y, según se informó previamente, se analiza la posibilidad de presentar una denuncia ante la Justicia Federal por el riesgo ambiental detectado.