Antonela Huilipan, una de las sobrevivientes de la tragedia de Bahiense del Norte, atraviesa una nueva situación desesperante. A casi tres años del derrumbe en el que perdió a su marido y sufrió heridas que obligaron a amputarle una pierna, hoy enfrenta la posibilidad de quedarse sin vivienda junto a sus dos hijas.

En una entrevista con el programa "Modo Sábado", por La Brújula 24, contó que tiene plazo hasta aproximadamente el 20 de diciembre para abandonar la casa que alquila y que todavía no consiguió los recursos necesarios para terminar la construcción de un monoambiente en el que podría instalarse con sus hijas.

"Yo tenía que elegir entre pagar alquiler y comer, porque esa es la realidad", relató al explicar cómo se fue complicando su situación económica después de la tragedia del 16 de diciembre de 2023.

Antonela recordó que su marido era quien sostenía los gastos familiares, entre ellos alquiler y servicios. Después de su fallecimiento recibió durante un tiempo la ayuda de amigos, pero con el paso de los meses esos aportes dejaron de llegar.

Según explicó, en 2025 solicitó asistencia para afrontar los gastos de la vivienda, aunque aseguró que no obtuvo la ayuda que necesitaba. Y como consecuencia, acumuló una deuda de aproximadamente dos años de alquiler. Sin embargo, señaló que logró mantener al día los servicios de la casa.

La situación derivó en un acuerdo entre su abogado y el representante legal del propietario, quien aceptó condonar la deuda con la condición de que dejara el inmueble en un plazo de seis meses. Ese acuerdo se realizó en junio y el plazo vence alrededor del 20 de diciembre.

Una construcción que todavía no tiene techo

Ante la imposibilidad de encontrar otro alquiler, Antonela decidió utilizar el dinero que recibieron sus hijas de un seguro vinculado con el fallecimiento de su padre para adquirir un terreno y comenzar a construir una pequeña vivienda. Sin embargo, los recursos solamente le alcanzaron para levantar parte de la estructura. "Llegué hasta lo que sería el encadenado", explicó.

Actualmente, la construcción no tiene techo y necesita conseguir materiales para avanzar antes de que llegue la fecha en la que deberá abandonar su vivienda actual.

La mujer contó que durante los últimos meses buscó ayuda en diferentes instituciones, pero que en todos los lugares le recomendaron acudir al área de Hábitat de la Municipalidad.

Según su relato, lleva más de tres meses esperando una respuesta. "Hace poco tiempo, harán dos o tres semanas, tuvimos reunión con la gente de Hábitat y con mi abogado, y quedaron en darnos una respuesta", explicó.

Antonela aseguró que en esa oportunidad le informaron que recibiría una contestación durante esa misma semana y que posteriormente llegarían los materiales. "Yo dije: bueno, me van a ayudar con el techo, que es lo urgente. Pero la realidad es que esa ayuda no llegó", lamentó.

Las dificultades para conseguir una pensión

A los problemas habitacionales se suma la imposibilidad de acceder a una pensión para ella, pese a las consecuencias físicas que sufrió durante el derrumbe.

Antonela explicó que lleva casi tres años realizando gestiones para obtener una prestación, ya sea por el fallecimiento de su pareja o por su situación de discapacidad.

Uno de los inconvenientes está relacionado con la falta de documentación que acreditara formalmente la convivencia con su marido. Según relató, no estaban casados ni habían registrado su unión convivencial y, al momento de la tragedia, tenían domicilios diferentes en sus documentos.

Esto ocurrió porque recientemente se habían mudado y su pareja había actualizado la dirección al renovar su licencia de conducir, mientras que ella y sus hijas todavía conservaban el domicilio anterior. "En el sistema figura que ni siquiera vivíamos juntos porque no compartíamos ni dirección", explicó.

La mujer señaló que actualmente cuenta con asesoramiento legal para intentar resolver su situación, pero recibió recientemente una respuesta desfavorable de ANSES. "El abogado me dijo que había revisado el expediente y que se resolvió desfavorablemente porque, al parecer, todas las pruebas y los testigos que presento no son suficientes", contó.

Su representante legal evaluará durante los próximos días cómo continuar con el reclamo.

Una lucha que comenzó hace casi tres años

Antonela sufrió graves heridas durante el derrumbe de un paredón del club Bahiense del Norte, ocurrido durante el temporal del 16 de diciembre de 2023. Como consecuencia, debieron amputarle una pierna y atravesó un prolongado proceso de rehabilitación para volver a ponerse de pie.

En marzo de este año, su historia volvió a conocerse públicamente cuando inició una colecta para conseguir alrededor de $4 millones destinados a reemplazar una pieza fundamental de su prótesis. En aquella oportunidad, la solidaridad de la comunidad le permitió reunir el dinero necesario para continuar con su recuperación.

Sin embargo, las dificultades económicas y personales no terminaron.

Antes de la tragedia trabajaba como peluquera en su vivienda, pero posteriormente debió cerrar ese emprendimiento. Actualmente, continúa intentando recuperar su autonomía mientras se ocupa del cuidado de sus hijas.

Cómo ayudar a Antonela

Ante la urgencia habitacional, Antonela volvió a pedir la colaboración de la comunidad para conseguir los materiales que necesita y avanzar con la construcción de su vivienda. Explicó que cualquier aporte puede ser de utilidad, al igual que los materiales de construcción que puedan haber quedado como sobrantes de otras obras.

Los datos que compartió para quienes quieran colaborar son:

Alias: todospor.anto

todospor.anto Titular: Evelyn Yamil Antonela Huilipan

Evelyn Yamil Antonela Huilipan Teléfono de contacto: 291-427-5095

La mujer espera conseguir especialmente los materiales necesarios para colocar el techo del monoambiente y poder instalarse allí junto a sus hijas.

Con menos de un mes por delante antes de tener que abandonar su actual vivienda, Antonela enfrenta una nueva carrera contra el tiempo, después de casi tres años de lucha para reconstruir su vida tras una de las mayores tragedias que atravesó Bahía Blanca.