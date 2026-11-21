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Convocan a un paro universitario para el miércoles
La protesta alcanzará a docentes y nodocentes. En Bahía Blanca habrá una asamblea para definir la continuidad del plan de lucha, con la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y el inicio de las actividades de 2027.
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) confirmó su adhesión al paro nacional docente y nodocente convocado para el miércoles 25 de noviembre en todas las universidades nacionales, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La jornada de protesta incluirá una concentración frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, desde las 13, además de actividades en distintas universidades del país. En Bahía Blanca, ADUNS convocó a una asamblea para el mismo miércoles, a las 17, en el hall de ingreso a las Escuelas Preuniversitarias de la UNS (EPUNS). El encuentro se desarrollará de manera presencial y virtual simultáneamente.
Durante la reunión, el gremio debatirá cómo continuará el plan de lucha durante lo que resta de 2026 y el próximo año.
Entre los puntos que se pondrán a consideración figura la posibilidad de afectar las compensaciones y los exámenes de diciembre, tanto en el ámbito universitario como en el preuniversitario. También se analizará una propuesta para no iniciar las actividades docentes a partir del 15 de febrero de 2027 y hasta que se abone la deuda salarial que se reclama.
Otra de las cuestiones será la posibilidad de adherir a las medidas de fuerza anunciadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que ya resolvió realizar tres paros de 24 horas, uno durante cada una de las primeras tres semanas de diciembre.
Desde ADUNS cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y ratificaron su intención de mantener las medidas de protesta. "Vamos a seguir deliberando y resolviendo cómo seguir el plan de lucha para lo que queda de este año y el que viene", señalaron desde la organización sindical.
En ese sentido, el gremio sostuvo: "Porque el ajuste y la ilegalidad del Gobierno no se toma descanso. Nosotros tampoco".
La convocatoria nacional reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de la deuda salarial que, según denuncian las organizaciones sindicales, mantiene el Gobierno con los docentes universitarios y preuniversitarios.
Por el momento, las posibles medidas que podrían afectar los exámenes de diciembre y el inicio de las actividades del próximo año serán debatidas en la asamblea del miércoles y todavía no constituyen decisiones adoptadas por ADUNS.
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