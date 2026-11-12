El Presupuesto 2027 llegará al recinto de Diputados la semana próxima tras nuevas negociaciones

El Gobierno nacional retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas de la Cámara de Diputados y confirmó que buscará tratar el Presupuesto 2027 el miércoles 25 de noviembre. Antes, el oficialismo convocará a otra sesión para debatir distintos proyectos.

El cronograma contempla la firma del dictamen presupuestario el martes 17 y una sesión el miércoles 18, dedicada principalmente a la ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un legislador tras el encuentro, del que participaron representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. Sin embargo, reconocieron que “casi no se habló del Presupuesto”.

Uno de los principales desacuerdos gira alrededor del Título VII del proyecto sobre Malvinas, que incluye disposiciones contra la injerencia extranjera. La oposición reclama eliminarlo por considerar que podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones no gubernamentales.

El Ejecutivo ofreció reformular algunos artículos, aunque descartó suprimirlos completamente. Para aprobar las modificaciones penales y electorales necesitará una mayoría especial de 129 votos.

En paralelo, el Gobierno aceptó prorrogar hasta 2032 los beneficios fiscales para la industria autopartista, uno de los pedidos del PRO. La medida contempla ventajas impositivas para inversiones y exportaciones del sector.

También comenzaron conversaciones con los gobernadores por una posible compensación vinculada al Impuesto a los Combustibles Líquidos, mientras continúa pendiente la deuda por coparticipación con la ciudad de Buenos Aires.

Entre los reclamos todavía sin resolver aparecen modificaciones a la legislación sobre biocombustibles, mayor transparencia en las concesiones viales y una reducción del IVA para huevos y derivados.

Por su parte, Argentina Federal exige compromisos concretos para incrementar las partidas destinadas a universidades, Ciencia y Tecnología, Discapacidad y protección de bosques.

Con estos planteos sobre la mesa, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto presupuestario antes de finalizar noviembre.

Con información de Infobae