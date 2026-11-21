El veterinario Ariel Sarachaga analizó en su columna del programa Hora Pico, de La Brújula 24, la capacidad de los perros para detectar alteraciones en la salud de las personas, a partir del caso de una perra dóberman que alertó a una familia sobre una grave afección cardíaca de un bebé de 6 meses en Reino Unido.

El episodio ocurrió cuando el animal comenzó a comportarse de manera inusual junto al pequeño. Se acostó a su lado, lo lamió reiteradamente y le dio pequeños golpes con la cabeza. Cuando los padres intentaron sacarlo de la habitación, comenzó a rascar la puerta, ladrar y gemir para volver a ingresar.

Horas después, el bebé despertó llorando de una siesta y su madre, al recordar el extraño comportamiento de la mascota, decidió llevarlo a un hospital. Los médicos descubrieron que presentaba una taquicardia de extrema gravedad, con 280 pulsaciones por minuto, y lograron estabilizarlo.

A partir de esta historia, Sarachaga explicó que todavía no existe una respuesta definitiva sobre los mecanismos que permiten a algunos perros anticipar problemas de salud, aunque señaló que sus sentidos podrían desempeñar un papel fundamental.

"No hay una explicación exacta. Evidentemente ella veía al bebé y descubre pequeñas cosas que nosotros por ahí no podemos llegar a ver, porque tal vez su oído es más fino que el nuestro", sostuvo.

El especialista planteó que el animal podría haber identificado modificaciones en la respiración, el ritmo cardíaco o incluso en el olor corporal del bebé, señales que los seres humanos no necesariamente pueden advertir.

"Tal vez su oído le decía que había algo que no andaba bien, tal vez la respiración, nosotros no lo notamos, pero ellos están mucho más atentos, tal vez había un olor y el cuerpo estaba generando algo que generó un olor que le llamó la atención", explicó.

Sarachaga destacó que este tipo de situaciones abre posibilidades para investigar la utilización de perros en el ámbito médico. En ese sentido, mencionó que existen estudios sobre la utilización de perros para detectar determinados tipos de cáncer y recordó los casos de animales de asistencia capaces de advertir algunas crisis epilépticas antes de que se produzcan.

También aclaró que estas capacidades no están necesariamente relacionadas con una raza específica. Si bien los labradores y golden retrievers suelen utilizarse para tareas de asistencia por sus características de comportamiento, sostuvo que otros perros también pueden desarrollar esas habilidades.

"En este caso era una dóberman que no tenía ningún tipo de entrenamiento y lo hizo perfectamente", remarcó.