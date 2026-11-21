La organización Hábitat para la Humanidad Argentina proyecta realizar 250 mejoramientos habitacionales en Bahía Blanca durante 2027, mediante un trabajo conjunto con el Municipio, la Provincia y empresas privadas. Las intervenciones estarán destinadas a familias de los barrios Saladero, Boulevard Juan B. Justo y Villa Talleres.

Así lo confirmó Bárbara Bonelli, directora de la organización, durante una entrevista en el programa Gente de Palabra, de La Brújula 24, donde explicó los alcances de la iniciativa y la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar el déficit habitacional de la ciudad.

"Nuestra meta para el 2027 son 250 mejoramientos habitacionales", aseguró Bonelli, quien precisó que los trabajos incluirán arreglos de pisos, revoques, baños, techos e instalaciones eléctricas.

La propuesta fue presentada durante una mesa de trabajo que reunió a representantes del Estado, organizaciones sociales y empresas, con el objetivo de sumar recursos y coordinar acciones concretas.

La directora explicó que actualmente se está avanzando en la firma de un convenio con el Municipio para trabajar mediante el Fondo Rotativo. También se encuentran gestionando aportes de la Provincia de Buenos Aires y convocando a empresas interesadas en participar mediante donaciones y jornadas de voluntariado. "El déficit es muy profundo y todos tienen que tener un rol en ese armado", sostuvo.

El desafío habitacional frente al crecimiento industrial

Bonelli advirtió que las inversiones previstas en el polo industrial y petroquímico representan una oportunidad económica para Bahía, pero también plantean la necesidad de planificar el crecimiento urbano.

En ese sentido, señaló que la ampliación de las fuentes de trabajo podría incrementar la demanda de viviendas y profundizar las dificultades habitacionales si no se toman medidas. "La ciudad se vuelve un polo muy atractivo para el empleo y hay que tener respuesta para que justamente el déficit habitacional no se profundice", afirmó.

La referente consideró que el desarrollo económico debe estar acompañado por políticas que contemplen las necesidades de quienes ya viven en la ciudad y de las personas que podrían llegar atraídas por nuevas oportunidades laborales. Por ese motivo, insistió en la importancia de la participación de las empresas que impulsarán nuevas inversiones, junto con el Estado y las organizaciones que trabajan en los barrios.

Viviendas precarias y consecuencias en la salud y la educación

Durante la entrevista, Bonelli también se refirió a las condiciones en las que viven numerosas familias, con pisos de tierra, techos deteriorados, filtraciones, paredes sin revoque y conexiones eléctricas deficientes.

Según explicó, las consecuencias de una vivienda inadecuada van mucho más allá de las dificultades materiales, porque también afectan la salud, la educación y las posibilidades de desarrollo. "La vivienda es una condición habilitante para el desarrollo de las personas y tener una buena vivienda es condición necesaria para poder desarrollarse", remarcó.

Como ejemplo, mencionó estudios que vinculan las malas condiciones habitacionales con dificultades en el desarrollo infantil y aseguró que los niños que viven en hogares con pisos de tierra están más expuestos a enfermedades. También señaló que la falta de iluminación, las bajas temperaturas dentro de las viviendas y otros problemas estructurales pueden afectar la continuidad escolar de los jóvenes.

Bonelli destacó que la organización realizó este año una medición sobre la relación entre las condiciones de las viviendas y la asistencia a la escuela. Además, hizo referencia a la incertidumbre que enfrentan las familias que viven bajo techos deteriorados, especialmente durante las tormentas.

Más de 500 soluciones habitacionales en la ciudad

Hábitat para la Humanidad Argentina trabaja en Bahía Blanca desde hace más de 10 años y, según detalló su directora, ya concretó 500 soluciones habitacionales, además de participar en dos proyectos de integración sociourbana.

Bonelli explicó que la organización cuenta con un equipo técnico y social propio en la ciudad, lo que permite sostener el trabajo territorial y coordinar acciones con instituciones locales.

Entre las experiencias recientes se encuentra el proyecto desarrollado junto con Unipar en el barrio Saladero, de Ingeniero White, donde 30 familias recibieron materiales, capacitación y acompañamiento técnico para construir o mejorar sus baños. La iniciativa busca mejorar las condiciones sanitarias de los hogares y reducir riesgos asociados con instalaciones precarias.

También mencionó una jornada de voluntariado realizada esta semana junto con Pampa en un centro comunitario de Saladero, en articulación con una organización dedicada a combatir la deserción escolar.

Para Bonelli, este tipo de experiencias demuestra que las intervenciones pueden tener un impacto más amplio cuando se complementan esfuerzos de diferentes sectores. "Invitamos a las empresas que forman parte de la ciudad a que se sumen con su tiempo, con donaciones, con jornadas de voluntariado corporativo", expresó.

Finalmente, sostuvo que Bahía Blanca atraviesa un momento de oportunidades económicas que requiere planificación y trabajo conjunto para que el crecimiento también se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes.