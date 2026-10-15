Por falta de quorum, fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70

La oposición no logró reunir este jueves el quorum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con la sesión especial convocada con el objetivo de derogar el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar una iniciativa vinculada con el endeudamiento de las familias.

Los bloques críticos consiguieron reunir 121 diputados, ocho menos de los 129 requeridos para abrir el recinto. El Gobierno logró bloquear el debate con el respaldo de legisladores que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Carlos Sadir, de Jujuy.

Entre las ausencias se encontraron los tres integrantes del bloque Independencia, vinculados con Jaldo, además de representantes de Provincias Unidas cercanos a Pullaro y Sadir. Una de las bajas más relevantes fue la de la jujeña Inés Zingarán, quien había firmado el pedido de sesión pero finalmente no ocupó su banca.

En cambio, los diputados que responden a los gobernadores de Catamarca y Salta acompañaron el intento opositor. Desde la administración salteña valoraron la “escucha” del Ejecutivo y calificaron recientes anuncios nacionales como “un paso importante”, aunque reclamaron “dar el paso decisivo” para garantizar inversiones en obras ferroviarias.

La estrategia oficialista también incluyó modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Allí se incorporaron dos artículos relacionados con la Ley de Tierras: uno establece que se “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que otro restituye la plena vigencia de la normativa que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La fallida sesión coincidió con la quinta marcha federal universitaria frente al Congreso. La movilización terminó con incidentes entre manifestantes y efectivos policiales, mientras parte de los gases lacrimógenos utilizados durante los enfrentamientos ingresaron al anexo de Diputados. Algunos legisladores resultaron afectados y Cecilia Moreau debió recibir asistencia médica tras descompensarse.

Con información de La Nación