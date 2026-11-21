Un proyecto de ley que busca establecer sanciones específicas para el maltrato, la negligencia y el abandono de animales de compañía avanzó en la Legislatura bonaerense, luego de obtener el visto bueno de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado provincial.

La iniciativa, presentada por la senadora Emilia Subiza (Hechos), propone modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires para incorporar un régimen para distintas conductas que afectan el bienestar animal.

Entre las sanciones previstas se encuentran multas económicas, penas de arresto de hasta 60 días y la prohibición de tener animales durante uno o dos años.

Entre las conductas contempladas figuran la falta de cuidados básicos, el encierro en espacios inadecuados, dejar animales dentro de vehículos sin ventilación y someterlos a prácticas dolorosas o degradantes.

La escala de multas se calculará tomando como referencia el haber mensual de un agente de seguridad de la Policía bonaerense. De esta manera, se busca que los montos puedan actualizarse y no pierdan valor frente a la inflación.

En los fundamentos del proyecto, se sostiene que en los últimos años cambió la relación entre las personas y los animales, que "dejaron de ser considerados simples bienes para ser reconocidos como seres sintientes", capaces de experimentar dolor, placer, miedo y afectividad. Este cambio, respaldado por avances en etología, neurociencia y ciencias del comportamiento, requiere una actualización de las normas de protección animal.

La iniciativa advierte que el crecimiento de la población de animales de compañía y la mayor sensibilidad social frente al maltrato, la negligencia y el abandono no encuentran una respuesta suficiente en el régimen contravencional bonaerense. Señala que existen conductas que, aunque no constituyen delitos según la Ley Nacional 14.346, provocan sufrimiento y

“El maltrato animal no siempre llega a los tribunales penales, pero ocurre todos los días frente a nuestros ojos: animales abandonados en la calle, encerrados en condiciones indignas o dejados dentro de autos al sol”, expresó Subiza.

Fuente: DIB