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Tarjeta SUBE: este domingo se interrumpirán varios servicios durante 12 horas
La actualización del sistema se realizará el 22 de noviembre, entre la medianoche y el mediodía.
El sistema SUBE realizará este domingo 22 de noviembre una actualización tecnológica que provocará la interrupción de distintos servicios durante 12 horas. Las tareas comenzarán a las 0 y se extenderán hasta las 12, por lo que se recomienda a los usuarios cargar sus tarjetas con anticipación.
Según informó la empresa, los trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema y afectarán tanto a las tarjetas físicas como a las digitales.
Durante ese período no estarán disponibles la compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales, la consulta de saldo, la aplicación SUBE, la atención telefónica y el sitio web oficial.
Ante esta situación, desde la empresa recomendaron a los pasajeros realizar las cargas necesarias antes del inicio de las tareas para evitar inconvenientes a la hora de viajar.
De todas maneras, recordaron que existen medios de pago alternativos para quienes no hayan cargado su tarjeta. Entre ellos se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard, además de celulares y relojes con tecnología NFC que tengan esos medios de pago asociados.
También se podrá abonar mediante códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas, en los servicios de transporte que acepten estas modalidades.
La empresa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los usuarios durante las tareas de actualización.
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