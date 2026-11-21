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Cáncer de páncreas: una pastilla mostró resultados alentadores en un ensayo clínico
Su acción consiste en bloquear las señales que favorecen la multiplicación de las células cancerosas.
Un medicamento oral experimental combinado con quimioterapia logró que los tumores dejaran de ser visibles en las tomografías de aproximadamente uno de cada 12 pacientes con cáncer de páncreas avanzado. El resultado surgió de un ensayo clínico de fase I/II con 61 participantes y abre expectativas sobre una enfermedad de difícil tratamiento.
El fármaco, denominado daraxonrasib, actúa sobre la gran mayoría de los tumores pancreáticos. Su acción consiste en bloquear las señales que favorecen la multiplicación de las células cancerosas, una vía que durante décadas se consideró difícil de abordar.
Esta variante genética también aparece en otros tipos de cáncer, como los de pulmón y ovario.
Los datos fueron presentados en el simposio EORTC-NCI-AACR, realizado en Barcelona. Durante una mediana de seguimiento de 18 meses, el 90% de los pacientes consiguió frenar el crecimiento tumoral, mientras que más del 60% presentó una reducción o desaparición de las lesiones. En alrededor del 8%, las tomografías ya no mostraron rastros detectables de la enfermedad.
Además, el 76,6% de los participantes continuaba con vida al cumplirse un año del inicio del tratamiento. Los investigadores señalaron que esta proporción supera la observada habitualmente con quimioterapia convencional, aunque el estudio es todavía pequeño y no permite establecer comparaciones definitivas.
“Estamos comenzando a ver no solo un mayor porcentaje de tasas de respuesta tumoral, sino también respuestas más profundas y casi el doble en la duración del control de la enfermedad”, afirmó Wungki Park, oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, quien presentó los resultados.
Desde Cancer Research UK, su directora ejecutiva, Michelle Mitchell, sostuvo: “Este es el mayor avance que hemos visto en décadas para los pacientes con cáncer de páncreas”. Sin embargo, remarcó que todavía se necesitan nuevos ensayos.
Los especialistas aclararon que la desaparición de tumores en imágenes no equivale necesariamente a una curación. La enfermedad podría reaparecer y aún se desconoce cuánto tiempo se mantendrían las respuestas. Por eso, serán necesarios estudios con más pacientes y seguimiento prolongado para determinar la eficacia y seguridad del tratamiento, así como su posible aplicación a otros cánceres que presentan mutaciones similares.
Con información de Infobae
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