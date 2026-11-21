Los conflictos entre vecinos son una problemática cada vez más frecuente en Bahía Blanca y, en muchos casos, las diferencias terminan agravándose por los malos tratos, la falta de diálogo y las dificultades para alcanzar acuerdos.

Así lo advirtió el director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Pablo Daguerre, durante su columna en el programa Nunca es tarde, de La Brújula 24, donde explicó cómo funciona el servicio gratuito de mediación comunitaria que ofrece el organismo.

"Nosotros sí observamos claramente que hay consultas constantes, permanentes", señaló el funcionario, quien reconoció que, con el paso del tiempo, los problemas de convivencia muestran una tendencia creciente.

El programa de mediación comunitaria funciona desde mediados de 2011 y está destinado principalmente a resolver diferencias entre vecinos antes de que los conflictos lleguen a instancias judiciales.

Entre los reclamos más habituales aparecen los ruidos molestos, olores desagradables, problemas con mascotas, árboles que invaden propiedades vecinas, medianeras y vehículos estacionados sobre las veredas.

Daguerre explicó que muchas de estas situaciones tienen soluciones relativamente sencillas, mientras que otras resultan más complejas porque están relacionadas con hábitos y costumbres difíciles de modificar.

Por ejemplo, mencionó las diferencias entre personas que trabajan de noche y necesitan descansar durante el día y vecinos que desarrollan actividades ruidosas en esos horarios.

El titular de la OMIC también reconoció que la agresividad y los malos modos pueden convertirse en obstáculos para resolver las disputas.

Según detalló, en ocasiones resulta difícil incluso contactar a la persona denunciada para invitarla a participar de una mediación. También ocurre que quienes presentan los reclamos sienten temor a posibles represalias. "Hay que explicar claramente en qué consiste, que por supuesto no es una instancia judicial", sostuvo.

El funcionario aclaró que el procedimiento es voluntario, gratuito y confidencial, y que los mediadores municipales mantienen una posición imparcial frente a las partes.

A diferencia de las denuncias vinculadas con relaciones de consumo, donde la OMIC interviene en defensa del consumidor, en los conflictos vecinales el objetivo es acercar posiciones y facilitar un acuerdo.

Sin embargo, reconoció que los resultados son dispares. En algunos casos se alcanzan soluciones que se mantienen en el tiempo, mientras que en otros los compromisos dejan de cumplirse o directamente alguna de las partes se niega a participar.

Además, explicó que los acuerdos alcanzados en la OMIC no tienen la misma fuerza ejecutiva que los obtenidos mediante una mediación prejudicial, por lo que el organismo no cuenta con herramientas para obligar a cumplirlos.

Discusiones que suben de tono

Consultado sobre la posibilidad de que las reuniones de mediación terminen en episodios violentos, Daguerre aseguró que no tiene antecedentes de agresiones físicas durante las audiencias.

No obstante, admitió que las discusiones pueden volverse tensas cuando los vecinos comienzan a responsabilizarse mutuamente por los problemas. "Si la voz se alza, eso está claro", reconoció, aunque destacó que los mediadores están capacitados para intervenir y tratar de encauzar las conversaciones.

También se refirió a los inconvenientes que generan las viviendas abandonadas, especialmente cuando la falta de mantenimiento provoca acumulación de malezas o presencia de roedores.

En esos casos, explicó que la mediación resulta imposible cuando no se logra identificar o contactar al propietario. Sin embargo, aclaró que existen otras dependencias municipales con facultades para intimar a los responsables.

Cómo acceder al servicio

Daguerre recordó que cualquier vecino puede acercarse a la OMIC para consultar por el programa de mediación comunitaria.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 13, en Donado 242. El organismo también dispone de canales de contacto a través de sus redes sociales, donde puede encontrarse como OMIC Bahía Blanca.

El funcionario insistió en que el objetivo es ofrecer un espacio de diálogo para evitar que las diferencias cotidianas se profundicen y terminen derivando en conflictos judiciales.