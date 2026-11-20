La familia de Cristian Matías Lucero manifestó su profundo descontento con la decisión del jurado popular que declaró culpable a Franco Andrés Lembo por homicidio culposo agravado y no por homicidio simple, una cambio en la calificación que tendrá efectos en la cantidad de años de la condena-

"La verdad que nosotros como familia estamos muy inconformes con la pena que le dieron porque el juicio fue muy claro, las pruebas fueron muy contundentes. Los testigos, los policías que estaban de testigo, un policía declaró que Franco Lembo le había dicho a otra persona que lo iba a chocar intencionalmente", expresó Alejandra Lucero, hermana de la víctima, en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

Cristian murió atropellado por Lembo en noviembre de 2025 en el barrio Vista Alegre, y la fiscalía consideraba que el delito debía calificarse como homicidio simple lo que signficaría una pena mayor.

Alejandra remarcó que las imágenes de las cámaras de seguridad también fueron determinantes para la familia. "El director de las cámaras fue claro cuando mostraron el video, cómo Lembo hace el zigzag para chocarlo a mi hermano. La verdad que es una pena, porque de 3 a 6 años para nosotros es muy poco. Los años que le den no nos van a devolver a nuestro hermano, pero nosotros, el fiscal y el abogado siempre hicimos hincapié en un homicidio simple", sostuvo.

La familia de Cristian tenía expectativas de que el jurado acompañara la postura del fiscal Jorge Viego, quien había acusado a Lembo de homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Alejandra también planteó sus dudas acerca de los criterios que pudieron haber utilizado los integrantes del jurado para decidir una calificación menos grave.

"Por ahí pienso que el jurado hizo más hincapié en que Franco Lembo estaba drogado. No sé si el jurado sabe cuántos años son las penas que tiene cada causa. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero el juicio fue muy claro, las pruebas eran muy claras y los testigos de Lembo no se aparecieron a declarar a favor de él", señaló.

Otro de los aspectos que mencionó fue el comportamiento que, según denunció, tuvo el entorno del acusado durante el proceso judicial. Aseguró que la familia de la víctima recibió amenazas y agravios, incluso a través de las redes sociales, y cuestionó que nunca existiera un acercamiento para pedir disculpas.