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Argentina negocia con Italia la compra de tres corbetas para modernizar la Armada
El Gobierno firmó una carta de intención que también contempla incorporar cuatro patrulleros y buques de desembarco. La iniciativa busca reforzar la vigilancia del Atlántico Sur y recuperar capacidades militares.
El Gobierno argentino inició negociaciones con Italia para adquirir hasta tres corbetas de última generación y sumar otras embarcaciones militares con el objetivo de modernizar la flota de la Armada y fortalecer su presencia en el Atlántico Sur.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó en Roma una carta de intención con su par italiano, Guido Crosetto, que establece las bases para avanzar en la operación, según publicó Infobae.
El proyecto contempla la compra de hasta tres unidades FCX20, desarrolladas por la empresa italiana Fincantieri. Se trata de buques de aproximadamente 95 metros de eslora y 2.300 toneladas, equipados con sistemas de combate antiaéreo, antisubmarino y contra otras embarcaciones.
La negociación también incluye la posible transferencia de cuatro patrulleros clase Comandanti, actualmente utilizados por la Marina italiana, y la incorporación de buques de desembarco clase Santi, preparados para transportar tropas, vehículos y equipamiento militar.
El modelo de corbeta italiana que podría incorporar la Armada Argentina.
Estas últimas unidades también podrían utilizarse en operaciones humanitarias, asistencia sanitaria y respuesta ante emergencias.
El acuerdo todavía no implica una compra definitiva. Las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar y no se establecieron montos de inversión, condiciones de financiamiento ni plazos de entrega.
Una de las posibilidades que se analiza es que el primer patrullero italiano llegue al país durante 2027, aunque todavía no existe confirmación oficial.
La iniciativa forma parte del programa de reequipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por la administración de Javier Milei, que incluye la adquisición de aviones F-16, vehículos blindados Stryker y aeronaves de patrulla marítima P-3 Orion.
De concretarse, la operación permitiría incorporar nuevas tecnologías a una flota que lleva más de 25 años sin adquirir buques de guerra nuevos de estas características.
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