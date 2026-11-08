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Cayó un mechero bahiense acusado de robar en varios comercios de Punta Alta
El hombre de 32 años fue interceptado con zapatillas, ropa, herramientas y celulares que habían sido sustraídos de distintos locales.
Un bahiense de 32 años fue detenido durante la tarde del sábado en Punta Alta, acusado de cometer varios hurtos en comercios céntricos de la vecina localidad bajo la modalidad conocida como "mechero". Además, se constató que había incumplido una medida judicial que le prohibía acercarse a una mujer.
El procedimiento se llevó adelante minutos antes de las 20, en la esquina de Luiggi y Roca, donde efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal identificaron a Diego Martín Garrido, quien llevaba consigo distintos elementos cuya procedencia no pudo justificar.
Entre sus pertenencias encontraron dos pares de zapatillas, una campera rompevientos, prendas deportivas, herramientas y dos teléfonos celulares.
A partir de las averiguaciones realizadas por el Grupo Técnico Operativo (GTO), los investigadores establecieron que varios de esos artículos habían sido sustraídos momentos antes de tres comercios de Punta Alta. Los propietarios de los establecimientos reconocieron los objetos como propios, lo que permitió vincular al sospechoso con los hechos.
Además, se determinó que Garrido habría participado días atrás en otro episodio ocurrido en un local céntrico, de donde desapareció un par de zapatillas. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y también forma parte de la investigación.
Por otra parte, al momento de identificarlo, los policías comprobaron que el hombre estaba acompañado por una mujer sobre la cual tenía vigente una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
El sujeto quedó detenido por los delitos de hurtos reiterados y desobediencia. En la causa intervienen la UFIJ Nº 15, por los hechos en flagrancia, y la UFIJ Nº 12, debido a que algunos de los elementos recuperados habrían sido sustraídos días atrás.
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