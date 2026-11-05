Cierre de IOSFA en Punta Alta: "La gente se queda sin trabajo y sin cobertura"

La diputada bonaerense de la UCR, Priscila Minnaard, expresó su preocupación por el cierre anunciado de la farmacia y el policonsultorio de la obra social de las Fuerzas Armadas en Punta Alta, previsto para el próximo 30 de noviembre, y cuestionó duramente al Gobierno nacional por las consecuencias laborales y sanitarias de la medida.

En diálogo con el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, la legisladora aseguró que desde hace tiempo viene manteniendo contactos con trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas en Coronel Rosales y que recibió un petitorio para intervenir ante las autoridades.

"Una vez más, para mí, una medida que se toma apresurada, que se toma antes de explicar el porqué o antes de reorganizar lo que pretenden reorganizar", manifestó Minnaard, quien consideró que las decisiones del Gobierno terminan generando situaciones muy complejas para trabajadores y pacientes.

Según los datos difundidos por ATE, son 83 los puestos laborales comprometidos en Punta Alta, mientras que alrededor de 42.000 personas están afiliadas a la obra social en el distrito.

"Nosotros estamos haciendo toda la fuerza posible. Uno no discute que a lo mejor hay sistemas que deben reestructurarse, que vienen de muchos años, que se pueden tomar medidas para mejorar tanto a los trabajadores como a las prestaciones que dan, pero no de esta forma", sostuvo.

La diputada explicó que el objetivo de las gestiones es conseguir que se suspenda el cierre o, al menos, se establezca una prórroga que permita garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y encontrar alternativas para las familias afectadas.

"Estamos tratando de hacer, mediante las presentaciones y desde el lugar que uno tiene como minoría dentro de la Cámara, que esto se visibilice, dar apoyo a las familias y a aquellos que hoy tienen las obras sociales suspendidas en medio de tratamientos médicos", señaló.

Minnaard también se refirió a la situación de los pacientes que dependen de prestaciones permanentes, como los tratamientos de diálisis, y advirtió que la falta de respuestas concretas genera una profunda incertidumbre entre los afiliados.

"Hoy se deja a 42.000 afiliados de las Fuerzas Armadas que dependen de esta obra social con la incertidumbre, con no explicar, con el caos que genera y el pánico que genera", afirmó.

Visiblemente indignada, la legisladora cuestionó el impacto humano de la decisión y fue contundente al referirse a sus consecuencias: "Cuando se meten así con el laburo de la gente, con la salud, son límites y fronteras que la política no debería cruzar. Al menos no de esta forma intempestiva, desinteresada, insensible".

En ese sentido, reclamó explicaciones sobre el futuro de los trabajadores y las alternativas de atención que tendrán los afiliados una vez que dejen de funcionar las dependencias alcanzadas por la reestructuración.

"La gente se queda sin trabajo y sin cobertura, y es mucha gente. ¿Y por qué? ¿Y quién explica? ¿Y cómo se subsana esto? ¿Y qué va a hacer esa gente? ¿Dónde van a ir?", planteó.

Finalmente, Minnaard aseguró que continuará acompañando los reclamos junto con dirigentes y representantes de Coronel Rosales, y destacó la importancia de las movilizaciones de trabajadores y afiliados para intentar revertir la situación.

"Son momentos en que hay que unirse, en que hay que salir todos a la calle. La clase política, lo mismo. Tenemos que defender estas cuestiones", concluyó la diputada radical.