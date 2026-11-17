Las condiciones meteorológicas seguirán con cierta estabilidad en Bahía Blanca y la región. Para este martes se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado, viento del sector sur y una temperatura máxima cercana a los 26 grados.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien aseguró que la inestabilidad comenzó a retirarse y que el panorama será mucho más tranquilo durante las próximas jornadas.

“Hoy tenemos condiciones mucho mejores. Ha mejorado la situación de manera significativa porque se empezó a retirar la inestabilidad, así que en ese sentido ya estamos mucho más tranquilos”, explicó.

En cuanto al pronóstico para este martes, indicó que el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada, mientras que el viento rotará progresivamente hacia el sudoeste y sur.

Las velocidades oscilarán entre los 20 y 30 kilómetros por hora, con algunas ráfagas que podrían superar esos registros.

“La temperatura va a quedar en valores cerquita de los 26 grados, así que no va a subir mucho más. Se va a mantener en un rango relativamente moderado”, detalló el especialista.

En la región, tanto Sierra de la Ventana como Monte Hermoso tendrán condiciones similares, con buena presencia de sol y temperaturas agradables. Sin embargo, en la localidad balnearia se espera mayor intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 45 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el miércoles y cuándo podría volver la inestabilidad

Para este miércoles, De Benedictis anticipó condiciones muy parecidas a las del martes, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y viento predominante del sector sur. La intensidad del viento será algo menor, con velocidades previstas entre los 15 y 25 kilómetros por hora.

El meteorólogo también advirtió sobre un breve período de inestabilidad que podría desarrollarse entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Sin embargo, aclaró que por el momento no se esperan precipitaciones en Bahía Blanca ni en la región.

“Hay un pequeño período de inestabilidad durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, pero por ahora no se espera que se traduzca en precipitaciones”, señaló.

De esta manera, el pronóstico indica que las próximas jornadas estarán caracterizadas por condiciones estables, temperaturas moderadas y nubosidad variable, sin probabilidades significativas de lluvia para este martes y miércoles.