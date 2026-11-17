Las zapatillas son uno de los calzados más utilizados a diario, pero mantenerlas limpias puede convertirse en un desafío. La tierra, el barro y las manchas oscuras suelen acumularse en las suelas, provocando que luzcan desgastadas incluso cuando el resto del calzado se encuentra en buen estado.

Sin embargo, existe un método casero que permite mejorar considerablemente su aspecto en menos de 10 minutos, utilizando ingredientes económicos que habitualmente están disponibles en cualquier hogar.

Según publicó Canal 26, la combinación de bicarbonato de sodio y detergente para platos ayuda a desprender la suciedad acumulada, especialmente en las suelas de goma, sin necesidad de recurrir a productos de limpieza costosos.

Qué se necesita para limpiar las zapatillas

Para poner en práctica este procedimiento se requieren apenas unos pocos elementos:

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

Un poco de detergente para platos.

Un cepillo de dientes viejo o de cerdas suaves.

Un recipiente pequeño.

Un paño húmedo.

Agua tibia.

La preparación permite trabajar sobre las manchas más difíciles y alcanzar sectores de la suela donde habitualmente se acumulan restos de tierra y polvo.

Con este método las zapatillas quedan impecables. Foto: Foto: Gemini

Cómo limpiar las suelas en menos de 10 minutos

El procedimiento consta de seis pasos sencillos que pueden realizarse en casa.

1. Preparar la mezcla: colocar una cucharada de bicarbonato en un recipiente y añadir un chorrito de detergente. Revolver hasta obtener una pasta uniforme. Si resulta demasiado espesa, agregar unas gotas de agua tibia.

2. Eliminar la suciedad superficial: retirar previamente los restos de tierra, barro o polvo con un paño seco o un cepillo.

3. Aplicar la preparación: distribuir la pasta sobre la suela, especialmente en las zonas que presentan manchas oscuras.

4. Cepillar suavemente: realizar movimientos circulares durante algunos minutos, prestando especial atención a los bordes y las ranuras.

5. Retirar los residuos: utilizar un paño húmedo para eliminar los restos de la mezcla. Si persisten algunas manchas, repetir el procedimiento.

6. Dejar secar: quitar el exceso de humedad con un paño limpio y permitir que el calzado termine de secarse al aire libre, evitando la exposición directa al sol.

Qué precauciones hay que tener para no dañar el calzado

Aunque se trata de un procedimiento sencillo, es importante adoptar algunas precauciones para evitar que la limpieza termine deteriorando las zapatillas.

En primer lugar, se recomienda probar la mezcla sobre una pequeña superficie poco visible, especialmente cuando se trata de materiales delicados o suelas de colores.

También conviene utilizar cepillos de cerdas suaves y evitar frotar con demasiada fuerza.

El uso de lavandina, productos abrasivos o cepillos excesivamente duros puede dañar la goma y afectar otras partes del calzado.

Con estos cuidados, el método puede ayudar a recuperar el aspecto de las suelas y prolongar la buena apariencia de las zapatillas sin necesidad de gastar dinero en productos especializados.