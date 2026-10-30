Las claves para eliminar la grasa de las hornallas cuando el detergente no alcanza

La limpieza de las hornallas suele convertirse en una tarea complicada cuando la grasa y los restos de comida se acumulan durante varios días. El calor de la cocina hace que la suciedad se adhiera a las superficies y resulte cada vez más difícil eliminarla con una esponja y detergente.

Sin embargo, existe un método casero que permite ablandar los residuos sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos ni frotar con demasiada fuerza. La solución consiste en preparar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua tibia, dos ingredientes económicos y fáciles de conseguir.

Según publicó Canal 26, la clave está en dejar actuar la preparación durante algunos minutos para facilitar el desprendimiento de la grasa acumulada y evitar daños en las superficies.

El bicarbonato de sodio es eficaz para eliminar la grasa de las hornallas. Foto: Foto: Gemini

Para realizar la limpieza se necesitan dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una pequeña cantidad de agua tibia, una esponja suave o paño y, en caso de ser necesario, un cepillo pequeño de cerdas blandas para llegar a los sectores más difíciles.

El primer paso consiste en asegurarse de que la cocina esté completamente fría para evitar quemaduras. Luego, hay que retirar los restos sueltos de comida y preparar una pasta espesa mezclando el bicarbonato con el agua.

Una vez obtenida la preparación, se debe aplicar sobre las manchas de grasa, teniendo especial cuidado de no cubrir los orificios de salida del gas ni los encendedores. La recomendación es dejar actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos.

Transcurrido ese tiempo, se puede frotar suavemente con una esponja no abrasiva o un cepillo de cerdas blandas. Finalmente, hay que retirar todos los residuos con un paño húmedo y secar completamente la superficie antes de volver a utilizar la cocina.

En caso de que la grasa continúe adherida, se aconseja repetir el procedimiento en lugar de utilizar esponjas metálicas o elementos que puedan provocar rayaduras.

Otra alternativa consiste en colocar durante unos minutos un paño humedecido con agua tibia sobre las manchas, siempre que el material de la cocina permita ese tipo de limpieza.

De todos modos, es importante tener en cuenta que no todas las superficies requieren los mismos cuidados. En cocinas de acero inoxidable, vidrio o vitrocerámica conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier preparación.

Además, mantener una limpieza frecuente después de cocinar, una vez que las hornallas se hayan enfriado, ayuda a evitar que la grasa se endurezca y se convierta en una capa difícil de retirar.