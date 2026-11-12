Revelan cómo limpiar zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin usar el lavarropas

Las zapatillas blancas son una de las opciones más elegidas por su versatilidad y facilidad para combinar con distintas prendas. Sin embargo, mantenerlas limpias puede convertirse en un desafío, especialmente cuando el uso cotidiano deja manchas, polvo y marcas difíciles de eliminar.

Aunque muchas personas recurren al lavarropas para devolverles su aspecto original, existe un método casero que permite limpiarlas de manera sencilla y sin someterlas al desgaste que puede provocar un lavado mecánico.

La clave está en utilizar agua tibia, jabón neutro y un cepillo de cerdas suaves, tres elementos que permiten retirar la suciedad sin necesidad de aplicar productos agresivos.

Para comenzar, es recomendable retirar los cordones y pasar un cepillo seco por toda la superficie del calzado. De esta manera, se elimina la tierra acumulada y se evita que se extienda al entrar en contacto con el agua.

El siguiente paso consiste en preparar una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón neutro o detergente suave. Con un cepillo de dientes viejo o uno de cerdas blandas, se deben frotar delicadamente las zonas manchadas mediante movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión.

Es importante prestar especial atención a las costuras, las lengüetas y los bordes de las suelas, ya que son los sectores donde suele concentrarse la mayor cantidad de suciedad.

Una vez finalizada la limpieza, se recomienda pasar un paño de microfibra ligeramente humedecido para retirar los restos de jabón. Después, conviene absorber el exceso de humedad con una toalla y dejar las zapatillas en un lugar ventilado, lejos del sol intenso y de fuentes de calor.

Los cordones también requieren un tratamiento particular. Para limpiarlos, se pueden dejar en remojo entre 15 y 30 minutos en agua tibia con jabón, frotarlos suavemente y enjuagarlos antes de ponerlos a secar.

En cuanto a las suelas de goma, las marcas oscuras pueden eliminarse con una esponja suave o un cepillo. Si persisten algunas manchas superficiales, otra alternativa es utilizar una esponja de melamina, probándola previamente en una zona pequeña y evitando su contacto con las partes más delicadas del calzado.

Este procedimiento puede aplicarse a diferentes tipos de zapatillas, aunque es fundamental tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y las características de cada material, especialmente cuando se trata de cuero, lona o superficies sintéticas.

Con una limpieza periódica y algunos cuidados básicos, es posible conservar las zapatillas blancas en buenas condiciones durante más tiempo, sin necesidad de recurrir constantemente al lavarropas ni utilizar productos que puedan perjudicar su apariencia.