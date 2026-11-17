Moria Casán vivió una jornada cargada de emociones este lunes en la Legislatura Porteña, cuando recibió un reconocimiento por su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo argentino. La actriz y conductora estuvo acompañada por familiares, amigos y numerosas figuras de la televisión y el teatro, que se acercaron para celebrar su carrera.

La denominada "One" fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en un homenaje que permitió repasar algunos de los momentos más importantes de su vida profesional y su influencia en el espectáculo nacional.

Durante la ceremonia, Moria recordó sus comienzos en el teatro, su consagración con la emblemática obra Brujas y los distintos desafíos que atravesó a lo largo de su carrera.

A pocos meses de cumplir 80 años, la artista también se refirió a su intensa actividad laboral, que actualmente combina la conducción televisiva con sus presentaciones teatrales.

🤩 MORIA CASÁN FUE DISTINGUIDA COMO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA EN LA LEGISLATURA PORTEÑA Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps https://t.co/ah5jZ1HZpz — América TV (@AmericaTV) November 16, 2026

“Me levanto para hacer el programa y estoy chocha durante la semana. Después los fines de semana hago Cuestión de género con Jorge Marrale, una obra que hacía tiempo me estaba esperando”, expresó.

Con su habitual humor y personalidad, Casán también destacó el desafío que representa conducir La mañana con Moria, el ciclo que encabeza por la pantalla de eltrece.

“Otra vez rompí el molde porque ninguna estrella de este país hizo un programa a las 9 de la mañana y levantarse a las 6.30, que me levanto divina porque ya me mentalicé”, comentó.

Los famosos que acompañaron a Moria Casán

El homenaje reunió a reconocidas personalidades del espectáculo, entre ellas Teté Coustarot, María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Ángel de Brito, Marcelo Polino, Leticia Brédice y Carlos Rottemberg.

Hoy reconocimos a @moria_casan como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad. Una leyenda de nuestro espectáculo, que hizo de la libertad, la audacia y la autenticidad su sello. Un orgullo haber impulsado este reconocimiento en la Legislatura. https://t.co/03ZQYYSQ7n — Pablo A. Donati (@padonati) November 17, 2026

También participaron Benito Fernández, Coco Fernández, Federico Seeber, Nazarena Di Serio, Pampito y Stefy Xipolitakis, entre otros invitados.

Sin embargo, uno de los aspectos más emotivos de la jornada fue la presencia de sus seres queridos. Moria estuvo acompañada por su hija, Sofía Gala; sus nietos, Helena Tuñón y Dante Della Paolera; y su pareja, Pato Galmarini.

La celebración incluyó la participación de un imitador de la artista y culminó con la entrega de un ramo de flores.

Según publicó Ciudad Magazine, el encuentro estuvo marcado por las muestras de afecto hacia la actriz, que continúa vigente como una de las figuras más reconocidas de la televisión y el teatro argentino.

Con casi 80 años y una extensa carrera sobre los escenarios y frente a las cámaras, Moria volvió a demostrar que mantiene intactos su personalidad, su humor y su protagonismo en el espectáculo nacional.