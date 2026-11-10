Cómo limpiar los lentes de sol en apenas dos minutos y evitar que se rayen

Con la llegada de los días de calor y el aumento de las actividades al aire libre, los lentes de sol vuelven a convertirse en un accesorio indispensable. Sin embargo, su uso frecuente hace que acumulen polvo, huellas, grasa y restos de protector solar, por lo que resulta importante limpiarlos correctamente para evitar rayaduras.

Aunque muchas personas acostumbran pasarles una remera, un pañuelo o una servilleta, estos elementos pueden terminar dañando los cristales, especialmente cuando tienen pequeñas partículas de tierra o arena adheridas a la superficie.

Según publicó Canal 26, existe un procedimiento casero que permite limpiar los lentes en apenas 2 minutos, sin necesidad de comprar productos especiales. Solamente se necesita agua tibia, una pequeña cantidad de detergente líquido neutro y un paño de microfibra limpio.

El primer paso consiste en colocar los anteojos bajo un chorro suave de agua tibia para retirar el polvo y cualquier partícula que pueda provocar rayaduras. Luego, hay que aplicar una gota de detergente suave sobre las yemas de los dedos y limpiar delicadamente ambos lados de los cristales y la montura, sin ejercer demasiada presión.

Antes de limpiarlos hay que quitarle el polvo. Foto: Foto: Gemini

Una vez completada la limpieza, se deben enjuagar nuevamente para eliminar cualquier resto de jabón. Finalmente, se recomienda sacudir suavemente el exceso de agua y secar los lentes con un paño de microfibra, evitando frotarlos con fuerza.

Uno de los errores más frecuentes es intentar quitar las manchas cuando los cristales están completamente secos. En esos casos, las partículas de polvo pueden actuar como pequeños abrasivos y dejar marcas permanentes.

También es importante evitar el uso de alcohol, limpiavidrios, acetona y otros productos de limpieza doméstica, ya que sus componentes pueden deteriorar los tratamientos protectores de los cristales e incluso afectar los materiales de la montura.

Las servilletas de papel, los pañuelos descartables y las prendas de vestir tampoco son una buena alternativa, debido a que sus fibras pueden resultar demasiado ásperas para este tipo de superficies.

De esta manera, dedicar apenas unos minutos a una limpieza adecuada puede ayudar a prolongar la vida útil de los lentes de sol, conservar su transparencia y evitar daños que, en muchos casos, resultan difíciles de reparar.