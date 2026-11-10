Noticias A
Cómo limpiar los lentes de sol en apenas dos minutos y evitar que se rayen
Con tres elementos que habitualmente hay en casa es posible eliminar las manchas, la grasa y el polvo sin dañar los cristales. Qué productos conviene evitar.
Con la llegada de los días de calor y el aumento de las actividades al aire libre, los lentes de sol vuelven a convertirse en un accesorio indispensable. Sin embargo, su uso frecuente hace que acumulen polvo, huellas, grasa y restos de protector solar, por lo que resulta importante limpiarlos correctamente para evitar rayaduras.
Aunque muchas personas acostumbran pasarles una remera, un pañuelo o una servilleta, estos elementos pueden terminar dañando los cristales, especialmente cuando tienen pequeñas partículas de tierra o arena adheridas a la superficie.
Según publicó Canal 26, existe un procedimiento casero que permite limpiar los lentes en apenas 2 minutos, sin necesidad de comprar productos especiales. Solamente se necesita agua tibia, una pequeña cantidad de detergente líquido neutro y un paño de microfibra limpio.
El primer paso consiste en colocar los anteojos bajo un chorro suave de agua tibia para retirar el polvo y cualquier partícula que pueda provocar rayaduras. Luego, hay que aplicar una gota de detergente suave sobre las yemas de los dedos y limpiar delicadamente ambos lados de los cristales y la montura, sin ejercer demasiada presión.
Una vez completada la limpieza, se deben enjuagar nuevamente para eliminar cualquier resto de jabón. Finalmente, se recomienda sacudir suavemente el exceso de agua y secar los lentes con un paño de microfibra, evitando frotarlos con fuerza.
Uno de los errores más frecuentes es intentar quitar las manchas cuando los cristales están completamente secos. En esos casos, las partículas de polvo pueden actuar como pequeños abrasivos y dejar marcas permanentes.
También es importante evitar el uso de alcohol, limpiavidrios, acetona y otros productos de limpieza doméstica, ya que sus componentes pueden deteriorar los tratamientos protectores de los cristales e incluso afectar los materiales de la montura.
Las servilletas de papel, los pañuelos descartables y las prendas de vestir tampoco son una buena alternativa, debido a que sus fibras pueden resultar demasiado ásperas para este tipo de superficies.
De esta manera, dedicar apenas unos minutos a una limpieza adecuada puede ayudar a prolongar la vida útil de los lentes de sol, conservar su transparencia y evitar daños que, en muchos casos, resultan difíciles de reparar.
Cómo limpiar los lentes de sol en apenas dos minutos y evitar que se rayen
Monte Hermoso vivió un fin de semana largo a puro sol y con buena presencia de turistas
Fuerte viento y temperatura de verano: así se presenta el jueves en la ciudad
El gesto del Papa que emocionó a Abel Pintos: "No lo olvidaremos en nuestras vidas"
León XIV viaja a Córdoba y cierra su tercer día en Argentina con una vigilia de jóvenes
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Apareció el empresario bahiense intensamente buscado desde el viernes: estaba en General Roca
-
Noticias B23 horas ago
Cayó un menor por golpear a un joven con una llave francesa para robar su moto
-
Noticias B21 horas ago
Histórico: Abel Pintos cantó ante León XIV y emocionó a todos
-
Indiscreta21 horas ago
Exclusivo: los chats que complican a los peritos de Bahiense del Norte
-
Noticias B22 horas ago
Kicillof pide al Gobierno que escuche a León XIV: "Hay que abrirse un poco"
-
Noticias B20 horas ago
El Papa en el Cottolengo: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición"
-
Uncategorized23 horas ago
A puro sol y temperatura en ascenso en el final del fin de semana largo
-
Noticias B21 horas ago
Milei evitó opinar sobre el discurso del Papa: criticó el "debate rastrero" de la política