Cómo limpiar mosquiteros antes del verano con dos ingredientes que todos tienen en casa

La proximidad del verano trae consigo una mayor presencia de mosquitos y otros insectos, por lo que muchas familias comienzan a preparar sus viviendas para mantenerlos alejados. En ese contexto, los mosquiteros cumplen una función importante, aunque después de varios meses suelen acumular polvo, polen y distintos residuos que dificultan su limpieza.

Para dejarlos en buenas condiciones no es necesario recurrir a productos costosos ni utilizar sustancias químicas agresivas. Con apenas dos ingredientes, agua tibia y detergente neutro, es posible eliminar gran parte de la suciedad mediante un procedimiento que lleva pocos minutos y puede realizarse en casa.

Según publicó Canal 26, el primer paso consiste en retirar el polvo superficial con una aspiradora de baja potencia, un plumero o un cepillo de cerdas suaves. Esta tarea resulta fundamental para evitar que las partículas adheridas se conviertan en barro al entrar en contacto con el agua.

En caso de que la estructura pueda desmontarse, lo recomendable es retirarla cuidadosamente y colocarla sobre una superficie plana. Luego se debe preparar una mezcla con agua tibia y unas pocas gotas de detergente neutro.

La limpieza debe realizarse con una esponja blanda, un paño de microfibra o un cepillo suave, mediante movimientos delicados que permitan desprender los restos acumulados sin ejercer demasiada presión sobre el tejido.

Es importante prestar especial atención a los bordes y las esquinas, donde suele concentrarse la mayor cantidad de suciedad. Una vez finalizado el procedimiento, se recomienda enjuagar con agua limpia para retirar cualquier resto de jabón y dejar secar completamente antes de volver a instalar el mosquitero.

Cuando se trata de modelos fijos que no pueden retirarse de puertas o ventanas, el mismo método puede aplicarse directamente sobre la superficie, utilizando un paño apenas humedecido y evitando empapar la malla.

También existen algunas precauciones que conviene tener presentes. No se aconseja utilizar lavandina, esponjas abrasivas, cepillos duros ni productos demasiado fuertes, debido a que pueden deteriorar el material.

Del mismo modo, deben evitarse las hidrolavadoras y los chorros de agua a presión, ya que su intensidad podría deformar el tejido o desprenderlo del marco.

Es importante evitar que los mosquitos entren a tu casa en verano Foto: Instagram @mosquito_alert

Mantener estas protecciones limpias no solo contribuye al aspecto general de la vivienda, sino que permite conservarlas en mejores condiciones durante los meses de mayor utilización.

De esta manera, una tarea doméstica sencilla puede ayudar a preparar puertas y ventanas para la temporada de calor, sin necesidad de realizar grandes gastos ni dedicar demasiado tiempo.