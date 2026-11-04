Se anticipa un jueves cálido y despejado

Bahía Blanca tendrá este jueves 5 de noviembre una jornada mayormente despejada y con temperaturas agradables, aunque hacia la noche aumentará la nubosidad y comenzará un breve período de inestabilidad que podría extenderse durante las primeras horas del viernes.

Según explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, el cambio estará asociado al avance de un frente frío y será de corta duración. Durante gran parte del jueves se mantendrán las condiciones estables, con una mínima de entre 10 y 11 grados y una máxima que se ubicará entre los 20 y 22 grados.

El especialista aclaró que las precipitaciones, en caso de registrarse, serían dispersas y se concentrarían entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Luego, el escenario volverá rápidamente a estabilizarse.

El panorama será similar en la región. Tanto Monte Hermoso como Sierra de la Ventana tendrán durante el jueves cielo mayormente despejado, temperaturas cercanas a las previstas para Bahía y buenas condiciones durante buena parte del día, antes del pasaje del sistema frontal.