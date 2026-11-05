Se espera un viernes con lluvias: emitieron una alerta amarilla para la tarde

El buen tiempo que predominó este jueves en Bahía Blanca dará paso a un período de inestabilidad durante la noche y la madrugada del viernes, con probabilidad de tormentas aisladas, un incremento en la intensidad del viento y un marcado descenso de la temperatura.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leo de Benedictis, quien detalló que "es un pequeño momento de tiempo inestable, con alguna tormenta aislada, y nada más. Después ya se recompone y volvemos a tener buenas condiciones". El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca parte de la ciudad por tormentas para la tarde.

Durante la noche del jueves, los registros térmicos se mantendrán entre los 18 y 19 grados, aunque aumentará la nubosidad y aparecerá la posibilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el cambio más significativo estará relacionado con el viento y la temperatura para el viernes. De Benedictis indicó que las ráfagas llegarán desde el sector sur y sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora y registros superiores en algunos momentos.

En cuanto a las marcas térmicas, la máxima del viernes apenas alcanzará los 19 o 20 grados, una diferencia importante respecto de los 26 registrados durante la tarde del jueves.

En cuanto a la región, Sierra de la Ventana tendrá mayores probabilidades de tormentas, debido a que el núcleo de inestabilidad se ubicará más al norte. Por el contrario, Monte Hermoso presentará menores posibilidades de precipitaciones, aunque será el sector más afectado por el viento, con intensidades superiores a las previstas para Bahía Blanca y la zona serrana.