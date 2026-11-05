Destacada C
Se espera un viernes con lluvias: emitieron una alerta amarilla para la tarde
La máxima del viernes apenas alcanzará los 19 o 20 grados.
El buen tiempo que predominó este jueves en Bahía Blanca dará paso a un período de inestabilidad durante la noche y la madrugada del viernes, con probabilidad de tormentas aisladas, un incremento en la intensidad del viento y un marcado descenso de la temperatura.
Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leo de Benedictis, quien detalló que "es un pequeño momento de tiempo inestable, con alguna tormenta aislada, y nada más. Después ya se recompone y volvemos a tener buenas condiciones". El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca parte de la ciudad por tormentas para la tarde.
Durante la noche del jueves, los registros térmicos se mantendrán entre los 18 y 19 grados, aunque aumentará la nubosidad y aparecerá la posibilidad de precipitaciones.
Sin embargo, el cambio más significativo estará relacionado con el viento y la temperatura para el viernes. De Benedictis indicó que las ráfagas llegarán desde el sector sur y sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora y registros superiores en algunos momentos.
En cuanto a las marcas térmicas, la máxima del viernes apenas alcanzará los 19 o 20 grados, una diferencia importante respecto de los 26 registrados durante la tarde del jueves.
En cuanto a la región, Sierra de la Ventana tendrá mayores probabilidades de tormentas, debido a que el núcleo de inestabilidad se ubicará más al norte. Por el contrario, Monte Hermoso presentará menores posibilidades de precipitaciones, aunque será el sector más afectado por el viento, con intensidades superiores a las previstas para Bahía Blanca y la zona serrana.
Se espera un viernes con lluvias: emitieron una alerta amarilla para la tarde
Cuatro detenidos tras una pelea en plena calle: secuestraron un revólver
GDN Argentina adquiere Dia y fortalece su posicionamiento en el comercio minorista del país
En un sufrido partido, River le ganó a Aldosivi y levantó la cabeza antes de los playoffs
Tras la nota de La Brújula 24, la Policía recuperó a "Leo", el chivito epiléptico que había sido robado
Más Leídas
-
La región7 horas ago
La peor noticia en la historia de Tornquist: cierra Papelera del Sur y cientos de trabajadores se quedan sin empleo
-
Noticias B12 horas ago
Aberrante: golpeó con un palo en la cabeza a su hijo con retraso madurativo
-
Noticias B20 horas ago
Lo liberaron tras una agresión en un restaurant y volvió al mismo lugar: otra vez preso
-
Noticias B20 horas ago
Murió París "Chiche" Senesi, histórico dirigente social, deportivo y político bahiense
-
Noticias B13 horas ago
Suárez: detienen a un menor por el asesinato de una mujer en un camino rural
-
Noticias A7 horas ago
Cierre de Papelera del Sur: "Todavía no caemos, esto va a ser un desastre para Tornquist"
-
Destacada C4 horas ago
Detectan dos murciélagos con rabia: realizarán operativos de vacunación
-
Noticias B23 horas ago
La UTN abrió las inscripciones para ingresar a sus carreras en 2027