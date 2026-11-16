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Minujín se quedó con la final del Fiat Uno Pista en Pigüé y sueña con el título
El bahiense se impuso este domingo en la segunda fecha del playoff, disputada en Pigüé. Prozorovich y Arévalo completaron el podio. La categoría define la temporada el 12 y 13 de diciembre en Toay.
Por Leandro Grecco
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Agustín Minujín fue el gran ganador de la final del Fiat Uno Pista, que se disputó este domingo en el Autódromo Ciudad de Pigüé, en el marco de la segunda fecha del playoff de la categoría.
Al mando del auto número 16, Minujín completó las 11 vueltas de competencia en un tiempo de 16 minutos, 45 segundos y 537 milésimas, logrando una diferencia de 13 segundos y 599 milésimas sobre su inmediato perseguidor.
El segundo puesto quedó en manos de Gonzalo Prozorovich, mientras que Pablo Arévalo completó el podio, a 14 segundos y 228 milésimas del vencedor.
Por su parte, Rubén Parterrieu finalizó en la cuarta colocación, a 14 segundos y 759 milésimas, mientras que Juan Pablo Izarra cerró los cinco primeros lugares, apenas 187 milésimas por detrás.
La sexta posición fue para Lucas Laguzzi, seguido por Nicolás Virdis, Walter Villatoro, Sandro Romay y Alejo Soto Duelle, quienes completaron los diez mejores de la clasificación.
Minujín también se destacó por registrar la vuelta más rápida de la competencia, con un tiempo de 1 minuto, 30 segundos y 452 milésimas, a una velocidad promedio de 119,440 kilómetros por hora.
La carrera contó con 24 pilotos clasificados. Entre las novedades de la planilla oficial, Gustavo Dorsa recibió una sanción de posiciones por una maniobra peligrosa sobre el auto de Cristian Martínez, mientras que Luciano Casini fue penalizado con cinco segundos por falsa largada.
Con esta competencia, el Fiat Uno Pista completó la segunda presentación del playoff y quedó a las puertas de la definición de la temporada.
La última fecha se disputará el 12 y 13 de diciembre en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en Toay, donde se conocerá al campeón.
Los diez primeros de la final
- Agustín Minujín — 16:45.537
- Gonzalo Prozorovich — a 13.599
- Pablo Arévalo — a 14.228
- Rubén Parterrieu — a 14.759
- Juan Pablo Izarra — a 14.946
- Lucas Laguzzi — a 18.128
- Nicolás Virdis — a 19.116
- Walter Villatoro — a 20.155
- Sandro Romay — a 20.823
- Alejo Soto Duelle — a 23.348
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