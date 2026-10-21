Espectáculos
La columna de la Ubfal: Denise Dumas reveló un secreto de MasterChef
Además, el rating del partido de Boca y el estreno de la película de Wanda Nara.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional dentro de la ya habitual columna en el programa "Hora Pico".
"Denise Dumas habló de la polémica que se armó con lo de Maru Botana que no come lo que prepararon los participantes. Ella fue parte del reality y mencionó que se preparan dos platos iguales y los chefs prueban en caliente, después cuando hacen el acting, la comida está fría. Esto hecha por tierra cualquier duda porque además la cocinera no es de alimentarse mucho".
"El partido de Boca se comió todo el rating del prime-time, sobre Masterchef y Pergolini que tenía a Darín y Peretti. Lo que sorprendió es la gran diferencia entre ambas transmisiones, la de ESPN fue altamente superior en cuanto a la audiencia por sobre la de DSports. Fue 16 a 5 entre la que de 'Pollo' Vignolo y Gustavo López contra la de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky".
"Wanda Nara estuvo en el estreno de su película junto a su madre, hermana y cinco hijos. Es una comedia liviana, ligera, ideal para su debut. No se le puede pedir a ella lo mismo que a un actor consagrado. En mi caso vi que pudo interpretar un personaje y que pudo salir de lo que es ella. Se estrena en los cines este jueves para todo el público. Habrá que ver cómo le va".
Recordá que para saber más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
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