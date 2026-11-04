Espectáculos
La columna de la Ubfal: toma forma un ambicioso proyecto para Santiago del Moro en TV
Además, dudas sobre el regreso de Mirtha a la TV. Y reflotan las diferencias entre Eliana Guercio y Edith Hermida.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula argentina dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Santiago del Moro adelantó que están estudiando el formato de Bailando con las Estrellas, es una temporada corta de un formato original, sin escándalos y del que participó Wanda Nara en Italia. El pionero se hizo en Inglaterra y hay que ver cuándo aparece la plata. Se trataba de un proyecto que estaba bajo siete llaves, pero que ahora ha salido a la luz. Solo queda esperar".
"Respecto de la mesa de Mirtha Legrand, se está pensando en que pueda despedirse y que pueda hacer su último programa. La idea es que llegue lo mejor posible a los 100 años, está flaquita y habla muy bajito, los achaques de la edad hacen mella. Lo de Moria Casan como el reemplazo no tiene asidero. Como dijo Flor de la V, el programa debe terminar con la Chiqui".
"Resurgió la pelea de Eliana Guercio con Edith Hermida. Fue Marixa Balli la que reprodujo ese tema otra vez ahora en 'Cortá por Lozano', recordando que ambas mujeres habían compartido el mismo programa radial. La actual conductora de 'Bendita TV' recordo que su excompañera hacía algo no muy agradable en el estudio, como es poner sus pies descalzos sobre la mesa".
Para conocer más sobre todos estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
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