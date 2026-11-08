Rocío Marengo recordó en PH la insólita cita que tuvo con un jugador de River

Rocío Marengo sorprendió a todos durante su participación en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, al revelar una curiosa anécdota de su juventud. La modelo contó que, a mediados de los años 90, tuvo una cita con un futbolista de River Plate que terminó en un hotel alojamiento, aunque la noche estuvo lejos de desarrollarse como él esperaba.

La confesión surgió durante uno de los juegos del ciclo, cuando el conductor invitó a dar un paso al frente a quienes alguna vez habían ido a un hotel de ese tipo solamente para conversar. Marengo intentó esquivar la consigna y desviar la atención hacia otros invitados, como Iván Noble y Grego Rosello, pero finalmente reconoció entre risas que había vivido una experiencia semejante.

Ante la curiosidad de los presentes, la actriz explicó que el protagonista era un jugador del Millonario que había conocido en su juventud. Según recordó, el futbolista llegó al encuentro convencido de que habría intimidad, pero ella tenía otros planes: se sentó en el borde de la cama y dejó en claro que solamente quería charlar.

Con el correr de las preguntas, Marengo fue aportando algunas pistas sobre la identidad del hombre. Ubicó el episodio alrededor de 1996 y confirmó que se trataba de un delantero. Kusnetzoff, reconocido hincha de Boca, recordó que aquellos años coincidieron con una de las etapas más exitosas de River, bajo la conducción de Ramón Díaz.

“Los varones se creían mil y querían salir con nosotras”, comentó la modelo al describir cómo eran los acercamientos de los futbolistas en aquella época. Sin embargo, pese a la insistencia del conductor, prefirió mantener en secreto el nombre de su acompañante.

“Al día de hoy me debe putear en ocho colores”, lanzó entre risas, al imaginar qué pensará actualmente el exjugador sobre aquella cita frustrada. Aunque aseguró que todavía conserva muy presente la imagen de ambos sentados en la habitación, admitió que ya no recuerda con exactitud los temas que conversaron.

Cuando Kusnetzoff intentó averiguar si el delantero también había integrado la Selección Argentina, la invitada decidió ponerle punto final al interrogatorio. “Ya terminó esta parte”, respondió, sin revelar más pistas.

Con información de Infobae