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El Papa reivindicó a los santos argentinos en Córdoba: "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo"
Ante casi un millón de fieles, León XIV encabezó una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar. Recordó al Cura Brochero y a Mama Antula, y llamó a construir una patria más fraterna y solidaria.
El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en Córdoba, donde reivindicó el legado de los santos y beatos argentinos y convocó a los fieles a demostrar su fe mediante acciones concretas. Ante casi un millón de personas, el Pontífice dejó un mensaje centrado en la solidaridad, la justicia y el compromiso con los demás.
“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, expresó durante la homilía celebrada en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el marco de su tercer día de actividades en Argentina.
Según publicó Infobae, León XIV llegó a Córdoba durante la mañana, luego de partir desde Aeroparque a las 7.43. En el aeropuerto fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo cordobés, cardenal Ángel Sixto Rossi.
Posteriormente, se trasladó hasta el predio donde lo esperaba una multitud. Allí recorrió parte del lugar a bordo del papamóvil, saludó a los presentes y recibió numerosas muestras de afecto.
Durante su mensaje, el Papa destacó especialmente las figuras del Cura Brochero y Mama Antula, a quienes presentó como ejemplos de una vida dedicada a la evangelización y al servicio de los demás.
“Estamos todos llamados a la santidad”, sostuvo el Pontífice, quien también recordó a otros referentes religiosos argentinos, entre ellos Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.
En ese contexto, señaló que el legado de los santos argentinos demuestra la importancia de unir la fe con el compromiso social y la construcción de una patria “fraterna y solidaria”.
León XIV también hizo hincapié en la necesidad de actuar con solidaridad y justicia frente a las dificultades de la sociedad. “Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia”, manifestó.
A diferencia de otras intervenciones durante su visita al país, en esta oportunidad el Papa no realizó referencias directas al Gobierno nacional ni a las políticas económicas, sino que concentró su discurso en la vida religiosa y el compromiso comunitario.
Sobre el cierre de la celebración, convocó a los argentinos a llevar ese mensaje a todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde las familias y las escuelas hasta los lugares de trabajo.
“¡Vayan y evangelicen!”, expresó ante los miles de fieles que participaron de la ceremonia.
La agenda del Pontífice continuará durante la jornada con un encuentro con autoridades religiosas en la Catedral de Córdoba. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles.
El miércoles, en el último día de su visita a la Argentina, tiene previsto visitar el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.
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