Atacaron a balazos una radio en Santa Cruz: "Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión"

Un grave ataque contra un medio de comunicación se registró durante la madrugada de este martes en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, donde desconocidos dispararon al menos 15 veces contra las instalaciones de la radio FM El Caletense, provocando importantes daños materiales y obligando a suspender su programación.

El hecho ocurrió entre las 3.30 y las 4 de la madrugada en el edificio ubicado sobre la calle Lavalle. Los trabajadores descubrieron los impactos cuando llegaron para comenzar la jornada laboral y dieron aviso a la Policía.

Según publicó ADNSUR, los peritos encontraron entre 15 y 16 impactos de proyectiles calibre 9 milímetros en el frente del inmueble, las ventanas y distintos sectores del estudio. Además, secuestraron vainas servidas y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

El propietario del medio, Emir Silva, consideró que el ataque estuvo dirigido específicamente contra la emisora y podría estar relacionado con su trabajo periodístico.

"Las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado", explicó en declaraciones a La Opinión Austral.

El periodista señaló que los atacantes podrían haberse movilizado en un vehículo, aunque aclaró que todavía no existen certezas sobre la mecánica del episodio.

"Tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión", afirmó Silva, quien sostuvo que la agresión podría estar vinculada con alguna información difundida por el medio. "Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento", agregó. ADNSUR+1

La investigación quedó en manos de la Policía de Santa Cruz y la Justicia, mientras se analizan registros de cámaras y testimonios para determinar quiénes efectuaron los disparos y cuáles fueron sus motivaciones.

El gobernador santacruceño, Claudio Vidal, también repudió lo ocurrido y expresó su solidaridad con los trabajadores de la emisora.

"Basta de mafias", manifestó el mandatario, quien reclamó que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia. Además, remarcó que la libertad de expresión debe garantizarse y que ninguna forma de violencia puede condicionar el trabajo de la prensa. Prensa Santa Cruz

La gravedad del episodio también motivó un pronunciamiento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que condenó el ataque y reclamó medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores.

El comunicado completo de ADEPA

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2026

ADEPA condena enérgicamente el ataque a balazos contra la sede de El Caletense en Santa Cruz y exige su inmediato esclarecimiento

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su más enérgico repudio y preocupación ante el grave atentado perpetrado en la madrugada de este martes contra las instalaciones de la emisora FM El Caletense y el medio digital El Caletense, ubicadas en la calle Lavalle de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

Según las primeras pericias policiales y testimonios recabados en el lugar, entre las 02:30 y las 03:45 horas el edificio fue blanco de una ráfaga de disparos que dejó al menos 15 impactos de arma de fuego en el frente, aberturas y dependencias internas de la redacción y los estudios de transmisión. El hecho, claramente intimidatorio, obligó a la suspensión total de la programación habitual del medio, que cuenta con más de diez años de trayectoria informativa en la zona norte de la provincia.

ADEPA manifiesta su profunda solidaridad con Emir Silva y con todo el equipo periodístico y técnico del medio, al tiempo que advierte sobre la extrema gravedad institucional que representa un ataque armado directo contra un medio de comunicación. Acciones de esta naturaleza constituyen un acto de amedrentamiento inadmisible que vulnera de manera flagrante la libertad de expresión, el derecho a informar y la seguridad de los trabajadores de prensa.

La entidad insta a las autoridades provinciales, a las fuerzas de seguridad y al Juzgado interviniente a actuar con la máxima celeridad, rigor y eficacia para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del hecho, así como a garantizar las medidas de protección necesarias para el normal ejercicio de la labor periodística en la región.