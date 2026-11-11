Se conoció el sexto eliminado de MasterChef Celebrity y rompió el corazón de todos

En una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, los jurados les propusieron hacer media docena de empanadas fritas con trece repulgues y una salsa yasgua. Los cocineros pasaron por todas las emociones porque tuvieron que preparan incluso la masa y se encontraron con varios inconvenientes. Uno quedó afuera.

Juli Poggio, Nazareno Casero, Rocío Robles y Karina Mazzocco fueron los mejores platos de la noche en MasterChef Celebrity. Cada uno de ellos logró conmover al jurado por diferentes motivos y se ganaron con orgullo una semana más en el concurso.

Edith Hermida, la China Ansa y Luck Ra quedaron a mitad de tabla, pero lo suficiente como para sobrevivir a esta gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Lizy Tagliani, Grego Rossello y Julieta Nair Calvo fueron los peores de la noche . La comediante fue la primera en salvarse.

Maru Botana fue quien comunicó que Julieta Nair Calvo era la eliminada de la semana: “Hoy fue mala suerte”. La actriz tuvo una mala performance porque se le cayó el relleno de las empanadas mientras cocinaba . Por lo tanto, tuvo que resolver en pocos minutos y no bastó.

Sus compañeros la despidieron entre lágrimas, abrazos y aliento. Wanda Nara rescató su profesionalismo y pasión con los que cocinaba en cada programa. Damián Betular destacó que ellos tenían mucha bronca por lo que pasó, pero la decisión fue inevitable. Julieta Nair Calvo se fue llorando, pero prometió volver en el repechaje.

Fuente: Pronto